Bắt 2 đối tượng cho vay 300 triệu đồng, tính lãi 42 triệu đồng chỉ trong 20 ngày

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Bình Xuyên vừa đấu tranh, triệt phá thành công một vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 6/9, nhận được tin báo của người dân về nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" tại quán Coffee Chốc (thôn Tam Lộng, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ), lực lượng công an xã đã khẩn trương tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đó, công an phát hiện và bắt quả tang Mai Tùng Lâm (SN 2002) và Bùi Công Chụ (SN 1992), cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, đang cho anh T.V.T. (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) vay số tiền 300 triệu đồng.

Các đối tượng áp dụng mức lãi suất 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, yêu cầu anh T. phải trả trước 42 triệu đồng tiền lãi cho 20 ngày vay. Mức lãi suất này tương đương 252%/năm, gấp 12,6 lần so với trần lãi suất tối đa được pháp luật quy định. Bước đầu cơ quan công an xác minh, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 38 triệu đồng.

2 đối tượng Bùi Công Chụ (ảnh trái) và Mai Tùng Lâm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 1 điện thoại Samsung Galaxy A73, 1 điện thoại iPhone 15 Pro Max, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 88A-844.35 cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lâm và Chụ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng.

Đến ngày 8/9, cơ quan công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.