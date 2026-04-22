Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong thùng gỗ

Trong lúc đi qua khu vực gò mả, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai trong thùng gỗ.

Ngày 22-4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể bé trai trẻ sơ sinh được tìm thấy trên địa bàn xã Long Hưng.

Người dân bàng hoàng phát hiện bên trong thùng gỗ có thi thể trẻ sơ sinh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 21-4, người dân khi đi ngang qua khu vực gò mả ở xã Long Hưng thì phát hiện một thùng gỗ.

Tiến lại kiểm tra, mọi người bàng hoàng khi thấy bên trong là thi thể một bé trai sơ sinh. Sự việc ngay lập tức được trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định bé trai khoảng 33 tuần tuổi, nguyên nhân tử vong được xác định do suy tim và suy hô hấp cấp.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nhân thân và làm rõ các tình tiết liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Đường ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/04/2026 10:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN