24 người bị bắt vì gọi điện từ Campuchia lừa hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt 24 người để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lai lịch những nghi can chưa được công bố do vụ án đang mở rộng điều tra.

Động thái này được Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra trong quá trình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Bộ đội biên phòng rà soát 177 người vừa được chính quyền Campuchia tạm giữ tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Những nghi can này bị cáo buộc tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định, tại TP Bavet, ông chủ HeYuki (người Trung Quốc) làm giám đốc, thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập công ty hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn nhóm này là sử dụng app, gửi đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands".

Công ty lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ như: quản lý, hậu đài, sale, nhân sư, hậu cần... Các tổ làm việc riêng lẻ, không biết việc tổ khác.

Theo kịch bản được phân công, nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ "cào khách" (dẫn dụ đặt cược, đầu tư); "giết khách" (khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết)... Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.

Tang vật cảnh sát thu giữ của các nghi can lừa đảo. Ảnh: Tuyết Nhung

Kịch bản giăng bẫy

Người phụ nữ 36 tuổi khai ban đầu bị lừa sang Campuchia bán trái cây, sau đó bị đánh bắt gọi điện lừa đảo. Cô không đồng ý nên bị bán qua tay hai công ty.

Đến nơi thứ 3, vì không muốn bị đánh nữa nên phải nhận làm "sale", chuyên dụ dỗ khách vào các trang cờ bạc. Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với "con mồi", cô sẽ giới thiệu đang làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang xổ số trực tuyến trong và ngoài nước... để tạo lòng tin.

Cô ta dụ dỗ "trong ngày, hệ thống trên app Casino Bay Sands sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền". Tiếp đó, người chơi sẽ được gửi link để vào và nhìn thấy dấu hiệu "lỗi app", nhưng thực chất việc này do nhân viên "hậu đài" của công ty dựng lên.

Sau khi khách tin tưởng, họ sẽ hướng dẫn "con mồi" tạo tài khoản, nạp tiền. Theo nữ nghi can này, ban đầu khi nạp một ít tiền, đặt cược, sẽ được thắng. Khi người chơi "say máu", nạp thêm nhiều tiền và đặt cược lớn thì lúc này rút tiền sẽ khó khăn.

Lúc này, nhân viên "cào khách" sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ người chơi nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại tiền cược. Khi "con mồi" hết tiền, phát hiện bị lừa, thì chúng sẽ khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc.

Người phụ nữ 36 tuổi có vai trò chính, quê Sóc Trăng, thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng mình cũng là nạn nhân. "Điều may mắn nhất là tôi về được Việt Nam mà còn lành lặn. Tôi biết mình sai, mong pháp luật xem xét hoàn cảnh bị ép buộc", cô trình bày với cảnh sát.

'Trùm' là ai?

Theo một nhân viên trong đường dây bị bắt đợt này, có ngày tài khoản đánh bạc nhận được hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, những người chơi nạp vài trăm USD mỗi lần là rất nhiều, không nhớ nổi.

Qua khai thác những nghi can có vai trò trực tiếp, cảnh sát xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng. Nếu tính hết các tài khoản còn lại, số tiền lừa đảo sẽ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với 6 nạn nhân bị chiếm đoạt trên 35 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Bộ Công an để xác định vai trò của từng nghi can, truy bắt những người liên quan.