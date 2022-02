Xót xa gia cảnh thanh niên bị giang hồ sát hại

Giăng lưới tóm gọn băng giết người Ngày 18-2, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an TP HCM di lý 4 đối tượng đâm chết anh Phạm Đặng Trung Nghĩa từ tỉnh Khánh Hòa về TP HCM để điều tra về hành vi giết người. Nhóm này gồm: Châu Đức Minh Luân (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Duy Khương (17 tuổi), Nguyễn Đình Phong (26 tuổi) và Đào Minh Trúc (31 tuổi, cùng ngụ phường 11, quận Bình Thạnh). Cả 4 có ý định chạy ra phía Bắc bằng ôtô nhưng sa lưới bởi kế hoạch phối hợp hoàn hảo giữa Công an TP HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa.