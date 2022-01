Năm "dọn rác giang hồ" ở Thái Bình

Thứ Hai, ngày 31/01/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hàng loạt ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thái Bình như Bình Vổ, Đường "Nhuệ", Cường "Dụ"... lần lượt bị lực lượng công an triệt xóa trong năm 2021.

Vùng quê lúa Thái Bình những năm gần đây nổi lên các băng, ổ nhóm giang hồ với các hoạt động bảo kê xe khách, bảo kê sới bạc, cho vay nặng lãi, can thiệp vào hoạt động đấu thầu...

Trước sự manh động của các băng nhóm giang hồ, Công an Thái Bình vào cuộc mạnh mẽ lần lượt bóc gỡ, đánh sập các băng, ổ nhóm.

Năm 2021 có thể được coi là năm Công an Thái Bình "dọn rác" giang hồ, trả lại sự bình yên vốn có ở vùng đất này.

Đường "Nhuệ" tại phiên tòa xét xử y cùng đồng bọn

Đường "Nhuệ" - kẻ vỗ ngực "Tao là số 2 thì không ai là số 1"

Những năm 2019 – 2020 nổi lên hiện tượng "giang hồ mạng" với những kẻ vỗ ngực tự xưng là giang hồ, ngang nhiên lên mạng xã hội thách thức, tung các livestream thể hiện "đẳng cấp". Cũng trong thời điểm này, xuất hiện các phim "xã hội đen" như "chạm mặt giang hồ", "luật lệ giang hồ", trong đó một trong những diễn viên chính là Đường "Nhuệ".

Trong phim, Đường "Nhuệ" luôn thể hiện vai một "ông trùm" đầy đạo nghĩa, nhưng thực tế ngoài đời thì sao?

Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường "Nhuệ" sinh năm 1971, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình là trùm giang hồ khét tiếng Thái Bình những năm gần đây.

Trên trang cá nhân, Đường "Nhuệ" hay chia sẻ những hình ảnh chụp chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong Showbiz Việt, thường xuyên tổ chức từ thiện và kêu gọi từ thiện... nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho các hoạt động phi pháp phía sau.

Bố Đường "Nhuệ" là giáo viên, mẹ là công nhân nhà máy tơ Thái Bình. Năm Đường lên bảy, mẹ bỏ gia đình theo người đàn ông khác. Bố Đường là ông Nguyễn Xuân Nhuệ phải một mình lo cho hai đứa con (Đường và em gái Đường). Năm 1984, bố Đường đi bước nữa, đến hai năm sau thì có thêm con trai.

Lớn lên, Đường "Nhuệ" sang lao động ở Nga. Trong một lần xô xát ở chợ, Đường đánh nhau với người bản xứ và bị kết án 5 năm tù. Khi mãn hạn tù, Đường cưới vợ và chuyển sang làm nghề bảo kê mại dâm.

Năm 2007, Đường về nước và tham gia một số vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng. Năm 2014, Đường tham gia vào một vụ hành hung khi đánh người trong trụ sởCcông an phường Trần Lãm, TP. Thái Bình và bị khởi tố vì tội "cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ phía công an, tính từ năm 2010, Đường Nhuệ có liên can tới khoảng 20 vụ vi phạm pháp luật, tuy nhiên hầu hết đều do "đàn em" của Đường thực hiện.

Ngày 21/4/2021, công an tỉnh Thái Bình khởi tố Đường do liên quan vụ đánh người tại phường Trần Lãm năm 2014 và vụ xâm nhập chỗ ở của người khác vào năm 2017. Một ngày sau, Đường tiếp tục bị khởi tố thêm vì hành vi "cưỡng đoạt tài sản" trong thời gian làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình.

Ngày 18/11/2021, sau khi bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "cưỡng đoạt tài sản" với hình thức ăn chặn tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường "Nhuệ" 15 năm tù. Trước đó, Nguyễn Xuân Đường lãnh tổng mức án 7 năm tù về các tội "cố ý gây thương tích" và "xâm phạm chỗ ở của công dân", tổng cộng Đường "Nhuệ" phải chịu 22 năm tù.

Bình "vổ" - trùm sới bạc nổi tiếng đất Bắc

Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình "vổ") là trùm cờ bạc với sới đá gà có tiếng cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc nhiều năm nay. Ngày 22/1/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019.

Ngày 16/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ diễn ra buổi đấu giá một khu đất, Bình "vổ" cùng đám đàn em cũng có mặt.

Bình "vổ" cùng đàn em lĩnh án

Tại đây, xuất phát từ hành động "nhìn đểu" của một thanh niên nên giữa nhóm Bình "vổ" và 2 người tham gia đấu giá đất xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Vụ xô xát khiến 2 nạn nhân bị thương tích, trong đó một người bị gãy xương chân.

Ngày 29/10, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Bình "vổ" 9 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Giáp cùng bị phạt 8 năm tù giam; bị cáo Đinh Bá Duy 8 năm 3 tháng tù giam; Đinh Bá Luyện và Trần Văn Duẩn 7 năm 9 tháng tù giam với hai tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cường "Dụ" - trùm bảo kê xe khách

Khu vực bến xe khách TP.Thái Bình, hễ nghe đến cái tên Cường "Dụ" là mọi người lại lắc đầu ngao ngán.

Năm 1995, khi mới 17 tuổi, Cường "Dụ" đã bị Công an thị xã Thái Bình bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội "trộm cướp tài sản".

Năm 1997, Cường "Dụ" ra tù, về địa phương, song không tu chí làm ăn và không có việc làm ổn định.

Đến năm 1998, Cường tiếp tục phạm tội "cố ý gây thương tích", bị Công an Thái Bình bắt giữ. TAND tỉnh Thái Bình sau đó tuyên phạt Cường 5 năm tù giam về hành vi này.

Trùm bảo kê xe khách Cường "Dụ"

Sau khi ra tù lần 2, Cường "Dụ" vẫn chưa biết ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời, cứ trở về địa phương được một thời gian lại gây sự, vi phạm pháp luật để rồi quay lại nhà tù.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường do Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ") làm Giám đốc chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động từ ngày 19/11/2019.

Thực chất Cường "Dụ" chỉ bỏ tiền đầu tư, xin cấp "lốt" một số đầu xe khách nhất định chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Thế nhưng, lượng đầu xe, tuyến chạy cùng tuyến này mang logo của Công ty Phúc Cường lại rất nhiều, tần suất chạy liên tục trong ngày. Công ty này chỉ là vỏ bọc cho hoạt động bảo kê xe khách của kẻ giang hồ cộm cán đất Thái Bình, ai không nghe sẽ bị làm khó dễ.

Công an thu giữ nhiều hung khí khi triệt xóa ổ nhóm giang hồ bảo kê xe khách Cường "Dụ"

Tháng 5/2021, Tòa án nhân dân TP Thái Bình đã tuyên phạt Cường "Dụ" 12 tháng tù; 2 đàn em của Cường là Bùi Duy Khánh và Vũ Thành Vinh cùng bị phạt mức án 9 tháng tù giam về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trùm ma túy Hòa "Sánh"

Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà "Sánh", 50 tuổi, nguyên quán phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; hiện trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) được biết đến là một "ông trùm" buôn bán trái phép chất ma tuý có tiếng tại tỉnh Thái Bình, dưới trướng có rất nhiều đàn em là giang hồ cộm cán, nghiện ngập.

Tại địa bàn phường Tiền Phong, TP Thái Bình, Hòa "Sánh" buôn bán ma tuý đá dưới vỏ bọc kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Người dân tại tại phường Tiền Phong mỗi khi nhắc đến cái tên Hoà "Sánh" và các thuộc hạ đều không khỏi giật mình khiếp đảm bởi sự manh động và liều lĩnh của băng nhóm này.

Được biết, Hòa "Sánh" có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và mới mãn hạn tù từ đầu năm 2020. Ra tù chưa được bao lâu, "ngựa quen đường cũ", hắn lại tiếp tục phạm tội và bị bắt giữ.

Ngày 25/1/2021, tại khu vực xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, Công an huyện Tiền Hải đã bắt Hoà "Sánh" khi đối tượng này đang mua bán trái phép chất ma túy.

Dấu ấn Nguyên Giám đốc Công an Thái Bình

Người để lại dấu ấn trong chiến công triệt xóa các ổ nhóm tội phạm tại Thái Bình là Đại tá Nguyễn Thanh Trường – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tháng 11/2019, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Trường khi đó mang quân hàm Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công an Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường đã quyết liệt chỉ đạo, đấu tranh không khoan nhượng với các băng, ổ nhóm tội phạm. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, hàng loạt các băng, ổ nhóm giang hồ khét tiếng từng làm mưa, làm gió đất Thái Bình lần lượt bị triệt phá.

Ngày 29/9/2021, Đại tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Người kế nhiệm vị trí Giám đốc Công an Thái Bình là Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an).

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nam-don-rac-giang-ho-o-thai-binh-d538024.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/nam-don-rac-giang-ho-o-thai-binh-d538024.html