Xâm hại bé gái đến rạn xương: Đề nghị bắt bị can, truy trách nhiệm cơ quan điều tra

Thứ Hai, ngày 18/03/2019 16:00 PM (GMT+7)

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ngày 18-3, vừa có công văn gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội xem xét lại bị can vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục đến rạn xương tay, gãy răng hàm nhưng vẫn được tại ngoại.

Cháu V.N.Q. bị rạn xương tay phải khi Nguyễn Trọng Trình thực hiện hành vi xâm hại tình dục

Theo công văn, ngày 17-3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận được thông tin trình báo của bố đẻ em V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bị nghi phạm Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi) xâm hại. Qua trình báo của gia đình nạn nhân và các thông tin của các cơ quan truyền thông, Nguyễn Trọng Trình có hành vi xâm hại đối với cháu Q. và gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. Giám định thương tích ban đầu cho thấy, cháu Q. bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải, rách màng trinh và tổn thương vùng kín. Sau 11 ngày bị tạm giam và khởi tố về tội dâm ô với trẻ em thì bị can Trình được tại ngoại.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đây là một vụ án nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng thân thể của nạn nhân, các chứng cứ cho thấy đây là một vụ "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" mà nạn nhân đã bị hành hạ dã man. Việc cháu Q. bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải chứng tỏ có sự vật lộn dùng bạo lực và trước đó có sự đe dọa dùng bạo lực rất mạnh. Khi có kết quả giám định thương tật thì có thể khởi tố thêm tội "Cố ý gây thương tích" tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định, việc bị can Trình được tại ngoại do phạm tội "ít nghiêm trọng" là không phù hợp với quy định của pháp luật và có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nhân thân bị can Nguyễn Trọng Trình đã có một tiền án về tội "trộm cắp tài sản" vào năm 2013 chưa được xóa án tích.

"Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại và gia đình, Hội trân trọng đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục bắt giam Nguyễn Trọng Trình để điều tra đúng với quy định của Pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội xem xét trách nhiệm của cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ và cá nhân ông Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chương Mỹ, khi có các phát ngôn liên quan đến việc cho bị cáo Trình tại ngoại" - công văn nêu rõ.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 16-3, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 ngày 24-2, Nguyễn Trọng Trình đang trên đường trở về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ, khi đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), đã nhìn thấy cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi học về và nảy sinh ý định tà dâm đối với cháu Q. Sau khi đi qua cháu Q. một đoạn, Trình quay xe lại và dụ dỗ cháu Q. lên xe, rồi chở cháu Q. tới một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km và thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Q., khiến nạn nhân bị trầy xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo lên công an. Sau hơn 10 giờ điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đã xác định và triệu tập nghi phạm Nguyễn Trọng Trình tới làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trình vòng vo phủ nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, đến 10 giờ sáng ngày 25-2, nghi phạm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Tuy nhiên, sau 9 ngày tạm giam, Trình đã được cho tại ngoại.

Đáng chú ý, trước thời điểm gây án, đối tượng Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4-2013, Trình được ra tù và trở về huyện Chương Mỹ sinh sống. Trình đã có vợ và 2 con, làm nghề bán thịt lợn. Trình cũng là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Chương Mỹ.

Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đang chờ kết quả giám định tổn thương từ Viện Khoa học Hình sự (Bộ công an) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này.