8 ngày lật mặt "yêu râu xanh" xâm hại bé gái lớp 6 trên đường đi học về

Thứ Bảy, ngày 16/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Trên đường đi học về, bé gái lớp 6 bị đối tượng biến thái xâm hại, đánh đập đến hoảng loạn.

Đối tượng Trần Văn Đức tại cơ quan điều tra

Buổi chiều kinh hoàng

Trời đã tối, gia đình anh Nguyễn T.C. (SN 1983, trú tại phường Hoàng Tân, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương) như ngồi trên đống lửa khi chưa thấy cháu Nguyễn Thị H. (SN 2007), cô con gái học lớp 6 của mình về nhà như thường lệ. Hỏi các bạn học cùng thì được biết, khoảng 18h30 ngày 16/2, sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường, cháu H. đã đi xe đạp về nhà.

Gia đình anh C. chia nhau tỏa đi các nơi tìm con. Sau đó, người chú ruột đã tìm thấy H. trong tình trạng thất thần, hoảng loạn, mặt mũi bị đánh sưng húp ở phía sau Nhà máy gạch Vinh Quang, thuộc khu dân cư Đồng Chóc, phường Hoàng Tân, TX Chí Linh. Khi đưa con về nhà, chăm sóc, động viên con gái kể lại sự việc, anh C. quặn thắt ruột gan. H. kể, trên đường đi học về đến khu vực đường liên khu, phía sau Nhà máy gạch Vinh Quang, H. bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường, dùng vũ lực đánh và xâm hại tình dục.

Tối 16/2, nhận được tin báo, Công an TX Chí Linh đã cử cán bộ phối hợp với gia đình làm công tác tâm lý, đồng thời có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Quá trình thu thập lời khai của người bị hại, các trinh sát đã dựng được vụ án. Song, việc điều tra gặp không ít khó khăn do thời gian xảy ra sự việc vào lúc nhá nhem tối ở nơi không có nhà dân, vắng vẻ, không tìm thấy nhân chứng.

Trong lúc đó, cháu H. do quá hoảng sợ, không cung cấp được nhiều đặc điểm của đối tượng gây án mà chỉ nhớ đối tượng đi xe máy màu trắng; đội mũ bảo hiểm có họa tiết màu hồng, cao khoảng 1m56, gầy, đen...

Trước vụ việc thương tâm gây hoang mang dư luận xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an TX Chí Linh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Rà soát trên 200 người, dựng chân dung nghi phạm

Nhận chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an TX Chí Linh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã lân cận xác lập chuyên án, đấu tranh, truy bắt đối tượng gây án; đồng thời phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hải Dương trưng cầu giám định, điều trị tâm lý cho cháu H.

Theo thống kê từ Bộ Công an, năm 2018, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là hơn 1.200 vụ (chiếm 82% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.230 đối tượng phạm tội. Số trẻ em bị xâm hại là trên 1.100 em. Trong năm, cơ quan điều tra đã xử lý hình sự 1.360 đối tượng phạm tội, xử phạt hành chính 160 đối tượng và đang trong quá trình xác minh đối với 58 đối tượng khác.

Từ những manh mối ít ỏi mà cháu H. cung cấp, Ban chuyên án đã rà soát trên 200 đối tượng trên địa bàn, nhưng không thu được kết quả. Một điều tra viên của Ban chuyên án chia sẻ, ròng rã 5 ngày trời chưa tìm được chút manh mối nào, áp lực tâm lý đè nặng lên vai của những người làm nhiệm vụ. Các manh mối vụ án rất mong manh, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cháu H. còn rất nhỏ tuổi đã bị xâm hại, hoảng loạn, chân tóc xung huyết, mặt mũi bị đánh đập sưng phù và nếu để hung thủ nhởn nhơ ngoài xã hội ngày nào, nguy cơ xâm hại các cháu nhỏ còn đó... là các điều tra viên quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ.

Sang ngày thứ 5, kể từ khi vụ việc xảy ra, Ban chuyên án quyết định mở rộng diện rà soát sang địa bàn giáp ranh thị xã Chí Linh là huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bởi, theo thông tin trinh sát có được thì trên địa bàn có một đối tượng nam giới bệnh hoạn, thường có hành vi sàm sỡ các phụ nữ đi đường.

Trong lúc một tổ công tác xuống Quảng Ninh tìm kiếm đối tượng nghi vấn, một tổ công tác dựng phần mềm nhận diện khuôn mặt từ mô tả của cháu H.

Tới ngày thứ 6 từ khi xảy ra vụ việc, Ban chuyên án đã có hình ảnh của đối tượng nghi vấn là Trần Văn Đức (SN 1984, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh). Đối tượng này có lối sống khá bệnh hoạn, đã ly hôn vợ từ nhiều năm nay. Tại địa phương, Đức thường hay trêu ghẹo phụ nữ đi đường. Quan trọng hơn, đối tượng có dáng vẻ bề ngoài khá giống với phần mềm nhận diện khuôn mặt từ mô tả của cháu H.

Lập tức, hình ảnh thật của đối tượng được chuyển cho cháu H. nhận diện. Khác với những lần nhận diện trước đó, nhìn hình ảnh của Đức, cháu H. có biểu hiện sợ hãi, run rẩy...

Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Chí Linh đã tập trung truy tìm và bắt giữ Đức. Ngày 24/2, đối tượng Đức đã bị bắt giữ, nhưng kiên quyết phủ nhận mọi việc. Tuy nhiên, khi Ban chuyên án công bố các chứng cứ và đối chiếu với các lời khai mâu thuẫn của đối tượng, Đức phải cúi đầu, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngay trong ngày 24/2, cơ quan CSĐT Công an TX Chí Linh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đức, đã thu giữ được một số vật chứng liên quan đến vụ án. Hiện, Công an TX Chí Linh đã khởi tố vụ án “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Đức.