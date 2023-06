Xác chết trong bao tải thả trôi trên sông Mã (P1): Vụ án không dấu vết

Tin có xác chết bị nhét trong bao tải trôi sông được phát hiện ở xã Hoàng Tân (huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa) khiến người dân trong vùng hoang mang. Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thi thể trên là nam giới, đã phân hủy mạnh. Thi thể này bị trói, miệng cuốn bằng băng dính rất chặt.

Khi tiến hành khám nghiệm, Công an Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, đầu tiên là việc xác định nguyên nhân tử vong. Do phần nội tạng đã phân hủy hết nên các dấu vết để xác định xem nạn nhân tử vong vì ngạt hay vì nguyên nhân khác là rất khó. Ngay cả nếu nạn nhân tử vong do ngạt thì cũng chưa thể biết là trước hay sau khi bị cho vào bao tải thả xuống sông. Duy chỉ có một điều chắc chắn là nạn nhân đã bị sát hại.

Trong bao tải, ngoài thi thể nạn nhân xấu số, công an không thu giữ được bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Do xác chết đã phân hủy nên cũng chẳng thể nhận diện bằng mắt thường. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân này tuổi đời còn rất trẻ, khoảng sinh từ năm 2000 trở ra.

Việc quan trọng nhất lúc này là xác định danh tính nạn nhân, từ đó mới có thể định hướng điều tra tiếp theo. Tuy nhiên, đây lại là công đoạn khó nhất bởi tất cả những dấu vết để lại hoặc rất mơ hồ hoặc "chẳng có gì". Công an tỉnh Thanh Hoa cho tiến hành rà soát những tin báo mất tích nhưng không có kết quả.

Khi khám nghiệm, công an phát hiện ở phần đầu nạn nhân có một vết mở sọ não, thời gian khoảng 1 năm trước. Nghi vấn có thể đây là dấu vết để tại từ một cuộc phẫu thuật, công an đã thống kê tất cả những bệnh viện trên địa bàn tỉnh có đủ trình độ thực hiện loại thủ thuật này với hi vọng có thể lần ra manh mối nạn nhân.

Khi rà soát hai bệnh viện lớn, hàng loạt cái tên được đưa vào danh sách. Dẫu vậy chẳng có người nào phù hợp với nhận dạng của nạn nhân mới được phát hiện. Vụ án tưởng như bế tắc.

Khi mọi đầu mối truy tìm danh tính nạn nhân xấu số vẫn chưa có kết quả thì bất ngờ, công an nhận được trình báo về người mất tích của một gia đình sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, gia đình này cho biết con, cháu họ là anh Phạm Đức T (SN 2003, trú tại Thạch Thành, Thanh Hóa) đã mất tích bí ẩn từ ngày 25/5/2022. Các điều tra viên lập tức liên hệ với thi thể nam giới mới được phát hiện ở sông Mã.

Khi tiến hành nhận dạng, người nhà T nhận ra chiếc đồng hồ đeo trên tay thi thể kia là của con mình. Ngoài ra, các thông số về chiều cao, cân nặng, kiểu tóc và độ tuổi của T cũng trùng khớp với kết quả khám nghiệm nạn nhân trên sông Mã của cơ quan công an. Đặc biệt, gia đình T cho biết anh này từng phải phẫu thuật não vào tháng 6/2021, trùng với vết mở hộp sọ mà công an đã xác định trước đó trên thi thể nạn nhân xấu số.

Với những căn cứ khoa học, bước đầu Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định thi thể bị trói tay, bịt mồm và thả trôi sông trong bao tải được phát hiện trên sông Mã chiều 1/6 chính là anh Phạm Đức T.

Qua xác minh, các điều tra viên được biết T vốn là người hiền lành, không có tiền án, tiền sự. Trước khi bị sát hại, T có theo học một trung tâm dạy tiếng Hàn Quốc ở TP Thanh Hóa. Khi vụ án xảy ra, T chủ yếu ở tại nhà bà ngoại.

Cũng theo người nhà cung cấp, thường ngày T sử dụng một xe máy hiệu Honda, một máy tính xách tay và điện thoại di động. Tất cả những tài sản đó đã biến mất sau khi T bị sát hại.

Điều này chỉ ra rằng, việc T bị giết nhiều khả năng là để cướp tài sản. Tuy nhiên, các điều tra viên cũng không loại trừ những nghi vấn khác. Biết đâu, nó xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, từ việc vay nợ, mâu thuẫn tiền bạc, tình ái…

Đi sâu vào tìm hiểu T, công an phát hiện trong thời gian qua anh này có vay tiền qua app trên mạng. Có nhiều tin nhắn mời chào vay, cũng có tin nhắn nhắc nhở đóng tiền khi đến hạn.

Những dữ kiện này đưa các điều tra viên tới một định hướng, đó là cái chết của anh T có liên quan đến hoạt động vay nợ tiền. Từ đây, hàng loạt các mối quan hệ bạn bè, xã hội của anh T được rà soát.

Cùng với đó, công an cũng đẩy mạnh việc truy tìm chiếc xe máy và laptop mà nạn nhân mất sau khi tử vong. Đây cũng là manh mối quan trọng để xác định được nghi phạm.

(Còn nữa)

