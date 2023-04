Cô vợ ác nhân và cái chết thương tâm của người đàn ông trên đường vắng (P1): Thi thể ven đường

Vụ án trên đồi

Ngày 20/1/2021, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) nhận được tin báo về việc người dân ở xã Mù San phát hiện một thi thể nam giới khoảng gần 40 tuổi. Hiện trường phát hiện là con đường vắng vẻ thuộc bản Lùng Than. Khi khám nghiệm, Công an tỉnh Lai Châu nhận định nạn nhân không vô cớ mà tử vong, phần lớn khuôn mặt đã biến dạng. Những vết thương ấy được gây ra bởi vật tày, cứng. Đây chắc chắn là vụ án có dấu hiệu giết người rất rõ ràng.

Do khuôn mặt biến dạng, trong người nạn nhân cũng không có bất cứ loại giấy tờ nào nên công an chưa thể lần ra được nhân thân người đàn ông này. Ngay sát thi thể là một chiếc xe máy dựng rất ngay ngắn, nạn nhân nằm ngửa, xung quanh không có dấu hiệu vật lộn.

Những dữ kiện này đưa các điều tra viên đến một nhận định nạn nhân bị đánh bất ngờ, không có sự chuẩn bị. Hung thủ ra tay quyết liệt nhằm tước đoạt mạng sống của đối phương. Trong trường hợp này, ít nhất nghi phạm phải có từ 2 người trở lên.

Trong khoảng thời gian đầu tiên khi điều tra vụ án, việc chưa thể xác định được danh tính nạn nhân chính là khó khăn lớn nhất của lực lượng công an. Hàng loạt giả thuyết được đặt ra, đây là hậu quả từ mâu thuẫn cá nhân, tình ái hay tiền bạc?

Đầu tiên, các điều tra viên đã loại bỏ giả thuyết "giết người, cướp tài sản". Bởi lẽ, chiếc xe máy dù chưa thể xác định được là của ai, nhưng việc nó vẫn ở lại hiện trường cho thấy hung thủ không có ý định gây án với mục đích lấy tài sản.

Người đàn ông mất tích

Chiếc xe máy phát hiện gần thi thể nạn nhân lập tức được xác minh nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan. Chiếc xe này mang tên một người dân sinh sống trên địa bàn, tuy nhiên người này chẳng liên quan đến nạn nhân.

Nhiều tổ công tác được cử đi khắp xã Mù San để rà soát. Tại bản Lùng Than, các trinh sát được một người phụ nữ cung cấp thông tin chồng chị này đi khỏi nhà từ tối 19/1 đến nay chưa về, điện thoại không liên lạc được. Người đàn ông được cho là mất tích có tên Tẩn Vần Khai (SN 1984, trú tại Mù San, Phong Thổ, Lai Châu).

Tiến hành cho nhận diện, người hàng xóm của nạn nhân xác nhận có thấy anh Khai đi chiếc xe máy mà công an tìm thấy gần thi thể người đàn ông xấu số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan điều tra khẳng định, nạn nhân chính là anh Tẩn Vần Khai.

Qua tìm hiểu, các điều tra viên nắm được, anh Khai vốn tính hiền hành, chưa từng mâu thuẫn với ai. Điều này cũng gây khó khăn trong việc sàng lọc, truy tìm đối tượng gây án.

Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, anh Khai khá phức tạp. Theo thông tin được cung cấp, anh Khai có vợ đầu tên Mẩy, cách đây một thời gian Mẩy bỏ xuống Hà Nội làm thêm nên anh này đã sống chung với một người phụ nữ khác.

Thời điểm này, các điều tra viên bắt đầu hướng sự nghi ngờ về những mối quan hệ tình ái. Tuy vậy, tất cả chỉ mới là giả thuyết, chưa hề có căn cứ nào để chứng minh.

Bánh ma túy giả

Khi mở rộng tìm kiếm ở hiện trường, cách nơi phát hiện anh Khai tử vong khoảng 1km, công an tìm thấy một gói màu đen, giống với cách đóng gói của ma túy. Tuy nhiên, khi mở ra, bên trong chỉ có giấy lộn.

Cùng lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy, anh Khai có sử dụng ma túy trước khi bị sát hại. Sự việc này khiến các điều tra viên nghĩ tới giả thuyết có thể anh Khai vướng vào việc mua bán ma túy và bị đối thủ "ra tay" khi mâu thuẫn. Với một vật giống hình dạng của bánh ma túy nằm gần hiện trường vụ án thì rất có thể, anh Khai bị đối tượng dùng "hàng giả" để dụ ra chỗ vắng rồi sát hại.

Hàng loạt đối tượng cộm cán, tiền án tiền sự, đặc biệt có dính dáng tới các hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn được rà soát, gọi hỏi. Từ việc sàng lọc nhóm người này, Công an tỉnh Lai Châu thấy nổi lên hai đối tượng đều trú tại xã Mù San và là hàng xóm của anh Khai.

Cả hai người này đều có dấu hiệu sử dụng và có hoạt động liên quan tới ma túy. Toàn bộ hành trình, di biến động của họ trong hai ngày 19 và 20/1/2021 được dựng lại.

Sau nhiều giờ, các điều tra viên đành "lắc đầu" bởi lẽ cả hai đối tượng hiềm nghi trên đều có chứng cứ ngoại phạm. Vào thời điểm anh Khai bị sát hại, hai người này có mặt tại địa phương. Trước, trong, sau khi vụ án xảy ra họ cũng chẳng bộc lộ bất cứ sự thay đổi nào về mặt tâm lý.

Vậy, ai là kẻ đã ra tay sát hại anh Khai? Mâu thuẫn là gì mà nhẫn tâm gây án đầy quyết liệt đến thế?

