Thi thể trên rẻo cao và hành trình truy bắt kẻ sát nhân ma mãnh

Hiện trường không dấu vết

Vào một buổi chiều trung tuần tháng 1/2023, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng. Tại lô cao su 19-km7 (thuộc địa phận bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, trời đã nhá nhem tối, đường sá đi lại khá khó khăn. Nơi xảy ra vụ án là một đoạn đường hẻo lánh, ít người qua lại. Trên thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết dao dâm và không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Kẻ thủ ác cũng không để lại dấu vết, dù là nhỏ nhất.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định thành lập Chuyên án 0123G, tập trung mọi lực lượng để đấu tranh, truy bắt hung thủ. Việc tìm ra dấu vết vụ án chẳng khác nào giải một bài toán mà không hề có một gợi ý nào. Tất cả các mối nghi vấn liên quan tới hung thủ, lẫn nạn nhân đều được công an hy vọng vào việc trích xuất hệ thống camera giám sát của gia đình các hộ dân ven trục giao thông, gần hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. CALC

Và đó quả là một bước đi đúng đắn của lực lượng điều tra. Qua rà soát, Ban chuyên án thu được hình ảnh 2 người đàn ông chở nhau trên chiếc xe máy gần với khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng. Hơn nữa, trang phục của nạn nhân trùng khớp với một trong 2 người trên xe.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với những thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, manh mối của vụ án dần được hé lộ. Danh tính nghi phạm được xác định là Lù Xuân Minh (SN 2000, trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Sau khi vụ án xảy ra, Minh cũng biến mất khỏi nơi cư trú. Về phía nạn nhân, công an làm rõ là ông Vũ Văn Y (SN 1979, trú tại thôn Mồ Bò, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), làm nghề xe ôm.

Ăn cơm nắm, ngủ rừng để truy bắt kẻ sát nhân

Với quyết tâm cao độ phải phá án xong trước tết Nguyên đán, hơn 1000 chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng như công an, bộ đội biên phòng, dân quân… được huy động.

Trong suốt nhiều ngày, các cán bộ Công an tỉnh Lai Châu đã phải ăn cơm nắm, ngủ rừng để lần theo manh mối nghi phạm. Thiếu tá Phạm Tiến Duyệt - Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn và mua bán người (Phòng CSHS – Công an tỉnh Lai Châu) chia sẻ, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án, anh đã báo cáo Ban chuyên án triển khai lực lượng truy bắt xuống địa bàn. Các tổ trinh sát chia thành nhiều mũi, rà soát khu vực đối tượng có thể xuất hiện. Đây là khu vực đồi núi rộng, nhiều bụi cây rậm và hang động rất khó khăn cho lực lượng truy bắt. Anh đã đề xuất việc sử dụng Flycam cảm ứng nhiệt bay ở tầm thấp, đặt biệt ở các khe suối và bụi rậm nơi nghi vấn đối tượng lẩn trốn để hỗ trợ lực lượng truy bắt. Vừa kết hợp bay Flycam, cán bộ vừa sử dụng loa để kêu gọi đối tượng ra đầu thú hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nhiều lực lượng được huy động để truy bắt hung thủ. Ảnh: CALC

Sau rất nhiều nỗ lực, đến 16h30' ngày 11/1, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt giữ thành công Lù Xuân Minh, khi đang lẩn trốn tại khu rừng già thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận: Đã thuê nạn nhân chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó Minh lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, rồi dùng dao (mua tại quán dọc đường) để gây án. Sau khi sát hại nạn nhân, Minh đã cướp toàn bộ tài sản trên người và lấy xe máy của nạn nhân mang đi bán được 4 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp xét hỏi đối tượng Minh ngay sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CALC

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục bắt giữ Pờ Văn Hà (SN 1977, trú tại bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi "Che giấu tội phạm" theo quy định tại Điều 389, Bộ Luật hình sự năm 2015. Pờ Văn Hà khi biết Minh có hành vi giết người, cướp tài sản, đã không tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ truy bắt mà còn trực tiếp đi mua ma túy và thực phẩm cung cấp cho nghi phạm bỏ trốn. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Sé (SN 1966, trú tại bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 256 Bộ Luật hình sự năm 2015, do liên quan tới nghi phạm Lù Xuân Minh.

Kết quả của Chuyên án 0123G là sự hợp lực, tận tâm của nhiều lực lượng, trong đó, quyết định thành công vẫn là sự linh hoạt các cán bộ điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

