Bắt 3 đối tượng giết người do nghi ma chài

Thứ Sáu, ngày 06/08/2021 08:42 AM (GMT+7)

Sau 72 giờ tích cực điều tra, đến ngày 5/8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh gồm Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Văn Chấn đã làm rõ vụ giết người do ma chài.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Sùng A Tùng (SN 1980); Chảo A Xăng (SN 1976) và Sùng Nủ Dê (SN 1974, cùng trú tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sùng A Tùng, Chảo A Xăng và Sùng Nủ Dê, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ 1 khẩu súng quân dụng kiểu súng trường K63, trong hộp tiếp đạn còn 10 viên đạn; 1 túi bột màu đen dạng thuốc súng kíp; 1 túi nilon chứa nhiều cục chất rắn nghi là thuốc nổ và 2 túi nilon chứa nhiều hạt kim loại dạng đạn súng kíp.

Ba đối tượng trong vụ án.

Trước đó, ngày 1/8, Công an huyện Văn Chấn nhận tin báo về vụ nổ mìn tự chế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Nạn nhân là ông Chảo Chờ Plau ( SN 1952, nơi cư trú: thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã tử vong.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Văn Chấn nhanh chóng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái và Công an huyện Văn Chấn xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án xảy ra tại địa bàn vùng dân tộc thiếu số, 100% người dân sinh sống ở đây là người dân tộc Mông, điều kiện kinh tế, nhận thức còn hạn chế, đường sá đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án, Công an tỉnh Yên Bái đã xác lập chuyên án do đồng chí Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo các lực lượng xác minh, làm rõ vụ án.

Quá trình rà soát, từ các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Bản thân bị hại Chảo Chờ Plua là “thầy cúng” có mối quan hệ phức tạp và có mâu thuẫn với nhiều người. Đến ngày 4-8, Ban chuyên án xác định đối tượng gây án trong vụ án nói trên là: Sùng A Tùng (SN 1980); Chảo A Xăng (SN 1976) và Sùng Nủ Dê (SN 1974, cùng trú tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình sinh sống tại địa phương, các đối tượng Tùng, Xăng có mâu thuẫn với ông Plua từ việc tranh chấp đất đai với gia đình ông Plua. Xăng và Dê đều khẳng định ông Chảo Chờ Plua là người đã “thả ma” khiến gia đình của Tùng, Xăng và Dê bị ốm đau, bệnh tật và để khỏi ốm thì chỉ có cách giết chết ông Plua… nên nảy ý định trả thù.

Trước đó, Sùng Nủ Dê trong quá trình làm nương đồi phát hiện một số mảnh bom vỡ còn sót lại thuốc nổ nên đã lấy số thuốc nổ này mang về cất giấu tại nhà. Năm 2019, Dê đã đưa cho Tùng 2 cục thuốc nổ với mục đích cho Tùng làm mìn tự chế để giết ông Plua.

Số thuốc nổ trên, Tùng mang về nghiền nhỏ thành dạng bột và cất giấu tại nhà riêng. Sau đó Tùng bàn bạc với Chảo A Xăng về việc làm mìn tự chế nhằm mục đích giết ông Plua. Khoảng đầu tháng 7/2021, Tùng giao cho Xăng các nguyên liệu để chế tạo và đặt bẫy mìn nhằm mục đích giết ông Plua. Sáng 30/7, Chảo A Xăng sử dụng các nguyên liệu mà Tùng đưa cho để làm một quả mìn tự chế và chờ thời cơ hoạt động.

Vào đêm 30/7/2021 rạng sáng ngày 31/7, Xăng đã mang quả mìn tự chế đến chôn phía dưới đường ống nước của ông Plua đoạn đi qua đồi cây của gia đình. Sau khi chôn và đặt bẫy mìn, Xăng dùng dao cắt đứt ống dẫn nước của ông Plua, để khi ông Plua đến sửa ống nước sẽ tác động vào bẫy khiến quả mìn nổ gây thương vong cho nạn nhân. Đúng như dự đoán của Xăng, sáng 1/8, ông Plua đi kiểm tra đường ống nước tại vị trí Xăng đặt bẫy thì quả mìn đã phát nổ làm ông Plua tử vong.

