Vụ giết người chấn động ở Long An: Bí mật tội ác trong chiếc hố ở góc nhà

Từ lời khai của Phan Tấn Ngọc, xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, nhưng sự thật của vụ án tới đâu, động cơ gây án có phải đúng như đối tượng khai nhân hay không thì cần phải tiếp cận hiện trường, khai thác thêm những thông tin khác để sớm làm rõ vụ án.

Ngay trong đêm Ngọc tự thú, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hôi công an tỉnh Long An đã chỉ đạo nhanh chóng phong tỏa căn nhà nghi là hiện trường vụ án, tiến hành xác minh, trưng cầu giám định, thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời tiếp tục khai thác Ngọc để phục vụ công tác điều tra.

Bí mật tội ác trong chiếc hố ở góc nhà

Sáng ngày 17-3-2015, tại căn nhà Ngọc đang xây dựng, ngoài đoàn công tác của công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng thì có rất đông những ngươi dân hiếu kỳ cũng tập trung tại đây để chứng kiến công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Phan Tấn Ngọc

Nhiều câu chuyện kỳ bí cũng được thêu dệt nên, như: vì thi thể chị Lan trương phình đội cả nền xi măng bê tông nên mọi người phát hiện, hoặc do chết oan ức nên dù bị chôn chặt xác chị Lan vẫn bốc mùi để người thân tìm kiếm. Một số tờ báo mạng cũng thông tin tương tự theo lời kể của người dân về việc phát hiện thi thể chị Lan.

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vụ án xảy ra trong căn nhà của Phan Tấn Ngọc (đang xây dưng dỡ dang) có kích thước 3m x 4m, nhà có bốn bức tường xây bằng gạch chưa tô, có một cửa trước, mái che bằng bạt, nền nhà mới được cán phủ sơ môt lớp bê tông.

Tiến hành đào ở góc trái nhà (theo lời khai của Ngọc), ở độ sâu một mét phát hiện xác nạn nhân trong hố có kích thước 60cm x 80cm. Nạn nhân mặc bộ đò vải bông, áo khoác dài tay màu vàng, tư thế đầu quay xuống…

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa xác nạn nhân lên khỏi hố

Khám nghiện tử thi, xác định có hai vết rách da vùng chấm trái dài 2cm, bầm tụ máu dưới da đầu tương ứng, lún sọ không rõ hình. Một vết bầm tụ máu dưới da màn xương sọ thái dương phải. Não đang trong giai đoạn phân hủy, không phát hiện tổn thương ở vùng cổ, ngực, bụng; phổi phù nề, sung huyết,…

Kết luận sơ bộ của bác sĩ pháp y, nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động vào vùng đầu kèm theo ngạt cơ học.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng còn thu giữ: 1 áo thu màu trắng ngắn tay ở trong hố chôn xác nạn nhân, một quần đùi (Ngọc khai nhân mặc quần này khi giết vợ), 2 cái giá, 1 cái cuốc, 1 cái bay dùng để làm dụng cụ trám bê tông nhà của Ngọc vào ngày 12-3-2015. Một bịch nilon dấu trong viên gạch ống, mở ra có một tờ lịch đề ngày 19-2-2015 trong đó gói một sợi dây chuyền kim loại màu vàng bị đứt, kèm theo mặt bằng đá. Tờ lịch có ghi chữ: “Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gd (có thể hiểu là gia đình) và tôi sẽ nói lên mọi sự thật, chữ ký và ghi “Tấn Ngọc”.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Ngoài ra còn có một cái búa cán bằng tre dài 40cm, búa có hình trụ trong được làm bằng kim loại dài 10cm, đường kình 3cm để trong một cái lồng sắt, giống như đặc điểm hung khí mà Ngọc đã khai dùng để đánh chết vợ.

Tiến hành nhận dạng nạn bằng biện pháp nghiệp vụ thì xác định thi thể đúng là chị Phạm Thị Lan (vợ của Phan Tấn Ngọc). Cho gia đình nhận dạng thì đúng là thi thể của chị Lan, các đồ vật (dây chuyền), quần áo của thi thể thì họ cũng khẳng định đều là của chị Lan.

Cái hố oan nghiệt

Hiện trường vụ án chỉ cách nhà ông Tràm, bà Rỡi 100 mét (xen giữa là vườn ớt, con lộ và mương nước), sát nhà Ngọc cũng có một căn nhà khác. Đối diện với cửa ra vào của căn nhà là một sân rộng và các chuồng nuôi gia cầm.

Theo chị Phạm Thị Kim Huệ (chị gái nạn nhân), hơn một tháng trước, Ngọc xây căn nhà mới, trước đó Ngọc ở trong một cái chòi nhỏ. Trong nhà, từ nhỏ đến lớn có mấy ai dám qua đó nên hầu như không biết gì về chuyện Ngọc đào cái hố sẵn oan nghiệt này. Tui nghe nó khai là cái hố để làm nhà về sinh thì vô lý lắm, cái nhà nhỏ xíu (4m x 3m) mà làm nhà vệ sinh trong đó sao được.

Chiếc hố sau đó đã được lấp lại

Từ những lời khai của Ngọc và công tác khám nghiệm hiện trường, ba người đã phụ Ngọc tráng bê tông nền nhà đã được triệu tập, gồm: ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1953, ngụ cùng ấp với Ngọc), Phan Công A. (SN 1972, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) và một người tên T. là cháu của Ngọc.

Qua làm việc, tất cả đều khai nhận không hề biết Ngọc đã chôn xác vợ dưới nền nhà trước khi đổ bê tông.

Một tình tiết quan trọng khác cũng được người nhà nạn nhân cung cấp, vào buổi sáng chị Lan mất tích, điện thoại động của Lan có hai tin nhắn từ số máy của Ngọc nhắn. Tin nhắn lúc 5 giờ 25 phút có nội dung: “Sao hôm nay em không ra chỗ anh?” tin nhắn thứ hai đến sau ít phút: “Hôm nay em có đi làm không?”. Liệu Ngọc chủ ý nhắn tin này để đánh lạc hướng tìm kiếm của mọi người hay để chứng minh mình không liên quan đến sự biến mất của chị Lan?

Các thợ hồ đang hoàn thiện ngôi mộ mới của chị Lan

Về phần mình, Ngọc khai sau khi dùng búa đánh chết vợ, đến sáng ngày 13-3-2015, mọi người tìm kiếm chị Lan nhưng không thấy, Ngọc thấy quá tội lỗi và đau khổ nên muốn trình báo nhưng lại sợ các con không có người chăm lo nên im lặng.

Đến tôi 14-3, Ngọc viết đơn tự thú, sáng hôm sau Ngọc cầm đơn tự thú về gia đình mẹ ruột ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ trình bày hết sự việc cho mẹ ruột cùng các anh em nbghe và nói sẽ đi tự thú. Gia đình Ngọc cũng đồng ý với việc này.

Căn cứ vào những chứng cứ trong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng với lời khai của Phan Tấn Ngọc, ngày 17-3-2015 cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 19-3, cơ quan này tiếp tục ra quyết địn khởi tố bị can, tạm giám đối với Phân Tấn Ngọc về tội giết người.

Một gia đình trong phút chốc mất đi người mẹ, cha vướng phải vòng lao ý đã khiến ba đứa trẻ trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, đây là cú sốc quá lớn đối với chúng khi đang ở tuổi ăn tuổi lớn…

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ki-4-trong-ho-chon-xac-vo-giua-phong-ngu-co-gi_22745.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ki-4-trong-ho-chon-xac-vo-giua-phong-ngu-co-gi_22745.html