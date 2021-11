Vụ giết chủ nợ, phi tang xác gây rúng động: Chồng ân hận xin lỗi, vợ phản cung

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 16:42 PM (GMT+7)

Sau khi VKS đề nghị mức án, bị cáo Cao Toàn Năng ân hận xin lỗi, mong chuộc lại lỗi lầm và mong toà xem xét cho vợ bị cáo.

Bị cáo Cao Toàn Năng trình bày tại phiên xét xử.

Chiều 18/11, TAND tỉnh Hải Dương tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Cao Tài Năng (40 tuổi) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Vợ của Năng là Vũ Thị Mừng (38 tuổi, ở phường Bình Tân, TP Hải Dương) bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Bị hại trong vụ án này là ông D.C.C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Khi phần xét hỏi được tiếp tục, chủ tọa, đại diện viện kiểm sát hỏi lại các chi tiết, Cao Tài Năng thừa nhận có được vợ giúp sức, còn Mừng tiếp tục phản cung.

Bị cáo Vũ Thị Mừng (áo đen).

Sau khi VKS đưa bằng chứng bị cáo Mừng viết tay giúp Năng đốt xác nạn nhân giống như cáo trạng, Mừng đáp, đúng là Mừng viết nhưng sự thật không phải vậy. Khi thấy chồng đào thi thể nạn nhân bị cáo chỉ hỗ trợ bằng cách khuyên chồng đi về, chứ bị cáo không đốt. Bị cáo Mừng cho rằng, những lời khai ở cáo trạng không đúng sự thật. Tuy nhiên, đại diện VKS lên tiếng bác bỏ.

Về phía Cao Toàn Năng, bị cáo khẳng định tất cả những lời khai trước toà là đúng sự thật còn lời khai của vợ bị cáo có nhiều cái không đúng. Bị cáo Năng đã gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình anh C.

"Bị cáo biết bây giờ nói lời xin lỗi là muộn, sợ gia đình anh C. không tha thứ nên bị cáo không bào chữa. Bị cáo cảm ơn tấm lòng bao dung của bố, mẹ nạn nhân đã cho bố mẹ bị cáo xin lỗi, thắp nén hương cho nạn nhân. Bị cáo mong 2 bác khoẻ để thay nạn nhân chăm sóc con anh ấy", bị cáo Năng lời xin lỗi gia đình nạn nhân trước toà.

Người thân gia đình nạn nhân.

Kết thúc phần xét hỏi, sang phần tranh tụng, luận tội, đại diện VKS giữ nguyên bản truy tố theo cáo trạng. Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị mức án tử hình đối với Cao Tài Năng với tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt.

Bị cáo Vũ Thị Mừng giúp chồng xoá dấu vết trên xe ô tô, đưa xác ông C. đi chôn phạm vào tội Che giấu tội phạm, và đồng phạm tội Xâm phạm thi thể hài cốt. Tuy nhiên, bị cáo này vẫn không thành khẩn khai báo nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Mừng bị đề nghị mức án 6 đến 7 năm tù.

Sau khi đại diện VKS đề nghị mức án, bị cáo Cao Tài Năng nói ân hận xin lỗi, mong chuộc lại lỗi lầm, không có gì để bào chữa cho hành vi giết người. Còn hành vi Cướp tài sản, bị cáo chưa từng có ý định lấy vật gì của nạn nhân vì vậỵ bị cáo uỷ quyền cho luật sư trình bày.

“Bị cáo tự nhận thấy bản thân đã làm ô uế, bôi tro chát chấu vào mặt cha mẹ mình, bị cáo mong hội đồng xem xét thành khẩn. Còn về vợ, chỉ vì lo lắng cho chồng nên đã tin nghe chồng, mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho vợ bị cáo", bị cáo Năng trình bày.

Về phía gia đình bị hại, người thân của nạn nhân cho biế, đều biết các khoản nợ của Năng vay do nạn nhân hồi còn sống hay tâm sự. Gia đình nạn nhân mong muốn HĐXX xử đúng người đúng tội, bị cáo Mừng phải chịu hình phạt thích đáng.

Con gái nạn nhân bật khóc tại phiên toà.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Năng thuê căn nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) để mở hiệu thuốc tân dược. Khi kinh doanh, họ nợ ông C. gần 3 tỷ.

Vợ chồng Năng xin khất nợ nhưng ông C. không đồng ý và hẹn ngày 28/11/2020 phải thanh toán. Sáng hôm đó, nhân viên của tiệm thuốc đi tư vấn sức khỏe, còn Mừng đi Hà Nội. Năng thấy hiệu thuốc không có ai nên hẹn ông C. đến đây. Một mình điều khiển ôtô đến điểm hẹn, ông C. bị Năng dùng gậy gỗ đánh tử vong. Sau đó, Năng đưa ô tô của nạn nhân lên Hà Nội để và cùng vợ chôn, đốt xác nạn nhân.

