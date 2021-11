Vụ hai vợ chồng giết chủ nợ, phi tang gây rúng động: Con nạn nhân bật khóc tại toà

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 10:14 AM (GMT+7)

Con gái và con trai ông C. ôm chặt di ảnh nạn nhân bật khóc khi đến toà. Khi được lực lượng làm nhiệm vụ giải thích, họ trấn tĩnh hơn.

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào toà án trước khi diễn ra phiên xét xử.

Sáng 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đưa Cao Tài Năng (SN 1981) và vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983) ở phường Bình Hàn, TP.Hải Dương ra xét xử về tội Giết người và Cuớp tải sản, Xâm phạm thi thể, hài cốt, Che giấu tội phạm.

Bị hại trong vụ án này là anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng người tham dự sẽ hạn chế. Phóng viên và những người đươc triệu tập đến tòa phải test nhanh COVID-19 tại trụ sở tòa án.

Người nhà nạn nhân có mặt tại phiên toà từ rất sớm.

Con trai và con của bị hại gái ôm di ảnh nạn nhân bật khóc khi đến phiên xét xử.

Đến 7h30 sáng, người nhà ông C. đội khăn tang, mang theo di ảnh đến phiên xét xử. Con gái và con trai ông C. ôm chặt di ảnh nạn nhân bật khóc khi đến toà. Khi được lực lượng làm nhiệm vụ giải thích, họ trấn tĩnh hơn.

Gần 8h, xe chở bị cáo Cao Tài Năng đến tòa. 8h30 diễn ra phiên xết xử, để đảm bảo giãn cách, người thân của bị hại và phóng viên được sắp xếp ngồi ở 2 phòng khác nhau để theo dõi phiên xử qua màn hình. Tại phiên xử lần này, có 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Cao Tài Năng và 1 luật sư bào chữa cho cho Vũ Thị Mừng.

Xe đưa các bị cáo đến toà.

Bị cáo Năng tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Năng, Mừng thuê căn nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) để mở hiệu thuốc tân dược.

Khi kinh doanh, vợ chồng Nặng nợ ông C. gần 3 tỷ.Vợ chồng Năng xin khất nợ nhưng ông C. không đồng ý và hẹn ngày 28/11/2020 phải thanh toán.

Sáng hôm đó, nhân viên của tiệm thuốc đi tư vấn sức khỏe, còn Mừng đi Hà Nội. Năng thấy hiệu thuốc không có ai nên hẹn ông C. đến đây. Một mình ông C. điều khiển ô tô đến điểm hẹn, Năng mời ông C. lên gác xép của hiệu thuốc. Từ phía sau, Năng dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều nhát trúng vùng đầu ông C. làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Năng chiếm đoạt điện thoại di động, xe ô tô của ông C. chiếc đồng hồ và kính mắt. Tổng số tiền và giá trị tài sản Năng chiếm đoạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Thị Mừng (áo đen đứng phía sau).

Tối cùng ngày, Mừng biết việc Năng giết ông C. và đang để thi thể anh C. tại hiệu thuốc nhà mình. Sau khi bàn bạc, vợ chồng Năng thống nhất dùng xe ô tô chở thi thể anh C. từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương) để tránh sự phát hiện của người khác.

Chiều 29/11, vợ chồng Năng mang ô tô của ông C. lên để ở trên đường nội bộ Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt, rồi cùng Mừng xoá hết dấu vết trên xe.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác ông C. tại bờ sông nên rạng sáng 9/2/2021 (28 Tết), vợ chồng Năng đào xác nạn nhân lên, chất gỗ, củi khô, đổ xăng lên thi thể nạn nhân châm lửa đốt.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-hai-vo-chong-giet-chu-no-phi-tang-gay-rung-dong-con-nan-nhan-bat-khoc-tai-t...Nguồn: http://danviet.vn/vu-hai-vo-chong-giet-chu-no-phi-tang-gay-rung-dong-con-nan-nhan-bat-khoc-tai-toa-5020211811101458684.htm