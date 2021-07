Bộ Công an vào cuộc vụ chủ nợ mất tích, bị sát hại ở Hải Dương

Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự đang phối hợp với Công an Hải Dương điều tra về vụ chủ nợ mất tích, bị sát hại ở TP. Hải Dương.

Sáng 14/7, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Hải Dương điều tra vụ chủ nợ mất tích, bị sát hại tại Hải Dương.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ chủ nợ mất tích 7 tháng, bị sát hại ở Hải Dương có tính chất phức tạp, tội phạm dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự vào cuộc phối hợp với Công an Hải Dương điều tra.

Trước đó, Bộ Công an cho biết: Ngày 5/7/2021 Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Đồng thời, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bị hại của vụ án là anh D.C.C (SN 1974, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, những ngày gần đây dư luận tại tỉnh Hải Dương xôn xao trước thông tin về vụ mất tích bí ẩn của anh C. từ 7 tháng trước.

Theo tường trình của ông Dương Công Hùng (80 tuổi, ở phố Cuối thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) là bố đẻ của anh C.: Thời điểm con trai ông mất tích là vào ngày 28/11/2020, khi đi anh C. lái chiếc xe ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A - 298.70 từ nhà đến TP Hải Dương, nói là đến nhà Cao Tài Năng để đòi nợ.

Không thấy con về, điện thoại cho con không liên lạc được, gia đình có đi tìm nhưng không thấy. Gia đình ông Hùng đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng để hi vọng tìm được con nhưng anh C. mất tích từ đó tới nay.

Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra.

Sau nhiều ngày tập trung, các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhiều manh mối quan trọng về việc anh C. mất tích.

Manh mối quan trọng của vụ việc được hé lộ sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, hành tung về chiếc xe của anh C.

Theo một số thông tin trên mạng xã hội, anh C. bị cặp vợ chồng ở TP Hải Dương sát hại, sau đó, phi tang thi thể dã man.

Cơ quan CSĐT đã nhiều lần áp giải Cao Tài Năng tới các địa điểm là nơi ở và nơi Năng thuê nhà mở hiệu thuốc để điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

