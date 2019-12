Vụ cướp ôtô táo tợn ở quận 7: Bắt nghi can truy sát gia đình người Hàn Quốc

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 20:37 PM (GMT+7)

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can truy sát gia đình người Hàn Quốc khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Chiều 25-12, thông tin từ Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 7, Công an quận 1 bắt giữ nghi can truy sát gia đình người Hàn Quốc trên địa bàn quận 7.

Được biết, nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn quận 1

Chiếc ôtô bị đốt trên địa bàn quận 2

Như đã thông tin, rạng sáng ngày 21-12, nghi can đột nhập vào nhà ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.

Tại đây, nghi can đã dùng hung khí tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong cùng bà Jung Young Sook (49 tuổi) và con gái 16 tuổi cùng mang quốc tịch Hàn Quốc. Vụ việc khiến bà Jung Young Sook tử vong, ông Yoon Sang Yong cùng con gái bị thương nguy kịch.

Sau đó, nghi can lấy ĐTDĐ, tiền… và ô tô mang BKS: 50LD-12… của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Khi chạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2, nghi can đốt xe phi tang rồi tẩu thoát.

