Vụ can đánh nhau bị đâm chết: Bắt 3 nghi phạm

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 16:44 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra cái chết của anh Quân khi anh này tới nhà bạn ăn cơm.

Các đối tượng Đạt, Bằng và Cường.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1996, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu); Đỗ Khắc Bằng (SN 1996, ở xã Quảng Thạch) và Cao Văn Đạt (SN 1993, ở xã Quảng Chính, cùng huyện Quảng Xương) về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20h ngày 22/7, Đỗ Khắc Bằng cùng 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Cường, Cao Văn Đạt và Hoàng Văn Văn (ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) đến nhà anh Nguyễn Văn Liên (SN 1976, ở thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch) để đòi nợ.

Lúc này, nhà anh Liên đang có khách là anh Đới Xuân Quân (SN 1978 ở thôn Ngọc Diêm, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) đến chơi và ăn cơm. Tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát, chửi bới, đánh nhau. Thấy vậy, anh Quân vào can ngăn thì bị Nguyễn Văn Cường dùng dao nhọn đâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyễn Văn Cường tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp điều tra, xác minh và bắt giữ 3 đối tương chính có liên quan đến vụ án này là Đỗ Khắc Bằng, Cao Văn Đạt và Nguyễn Văn Cường.

Ngay trong sáng 23/7, bất chấp mưa lớn trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa Nguyễn Văn Cường là hung thủ trực tiếp giết chết anh Đới Xuân Quân về lại hiện trường vụ án để truy tìm con dao gây án mà hung thủ đã vứt xuống sông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-can-danh-nhau-bi-dam-chet-bat-3-nghi-pham-50202123716453250.htmNguồn: http://danviet.vn/vu-can-danh-nhau-bi-dam-chet-bat-3-nghi-pham-50202123716453250.htm