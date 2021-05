Can ngăn đánh nhau, chú bị cháu ruột nổ súng bắn chết

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 08:12 AM (GMT+7)

Thấy hai anh em đánh nhau, ông Nguyễn Hữu H. ở Thanh Hóa đã tới can ngăn và bất ngờ bị người cháu ruột nổ súng bắn chết

Chiều 7-5, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến một người tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Nghi phạm nổ súng bắn chết người đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 6-5, tại gia đình ông Nguyễn Hữu Châu (SN 1970; ngụ thôn Thiện Chính, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) có xảy ra mâu thuẫn giữa ông Châu và Nguyễn Hữu Anh (em họ ông Châu).

Lúc này, giữa 2 người dẫn đến xô xát. Anh dùng súng tự chế bắn vào ngực ông Châu khiến ông bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, khi ông Nguyễn Hữu H. (chú ruột của Anh) sang can ngăn thì bị Anh dùng súng bắn vào người khiến ông H. tử vong.

Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo đã nhanh chóng tới hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

