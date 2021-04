Can ngăn đánh nhau, 2 anh em bị chém trọng thương

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 18:00 PM (GMT+7)

Thấy có đánh nhau, hai anh em chạy ra can ngăn thì bị chém thương tích.

Bị can Phan Thành Đạt. Ảnh: CA

Ngày 26-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thành Đạt (29 tuổi) và Lữ Hoàng Minh (20 tuổi, cùng ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, trong lúc uống nước, Trần Tuấn Kha kể cho Đạt và Minh nghe việc mâu thuẫn với Trịnh Minh Chiến (nhân viên quán cà phê tại khu nhà ở xã hội thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành). Kha rủ Đạt đi tìm Chiến đánh, sau đó cả nhóm kéo nhau đi tìm Chiến.

Chiến thấy nhóm Kha có hung khí nên bỏ chạy và nhóm Kha đuổi theo. Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Tiến Dũng ngồi trong quán thấy vậy nên đến can ngăn thì bị nhóm Kha đuổi đánh.

Đạt dùng dao tự chế chém vào đầu anh Giang gây thương tích 12%, chém tay anh Dũng thương tích 1%.

Hiện vụ việc đang được Công an Châu thành tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý những người liên quan.

