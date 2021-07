Đến nhà bạn ăn cơm, nam thanh niên bất ngờ bị kẻ đến đòi nợ đâm chết

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 11:25 AM (GMT+7)

Trong lúc đến nhà bạn ở Thanh Hóa chơi, ăn cơm, anh Đ.V.Q. đã bị "chủ nợ" của chủ nhà dẫn theo một số người tới đòi nợ, đâm chết.

Sáng 23-7, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một thanh niên bị đâm chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng loang lổ vết máu

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 22-7, tại thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, có một số người (chưa rõ danh tính, địa chỉ) đã tới nhà ông N.V.L (ngụ thôn Thạch Trung) để hỏi về món nợ ông L. vay. Lúc này, nhà ông L. đang có khách tới chơi, ăn cơm là anh Đ.V.Q, ngụ thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Trong lúc đòi nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Q. (là khách) bất ngờ bị một người trong nhóm đến đòi nợ dùng dao đâm vào đùi gây đứt động mạch, chảy rất nhiều máu. Gây án xong, nhóm trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dù được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Thạch đã tới hiện trường để bảo vệ, thông báo vụ việc đến Công an huyện Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa tới điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân, động cơ dẫn tới vụ án mạng đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/den-nha-ban-an-com-nam-thanh-nien-bat-ngo-bi-ke-den-doi-no-dam-chet...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/den-nha-ban-an-com-nam-thanh-nien-bat-ngo-bi-ke-den-doi-no-dam-chet-20210723102218974.htm