Vụ án Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ "nhôm"

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 19:19 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) có liên quan đến Vũ "nhôm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình - Ảnh: TẤN THẠNH

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (cựu Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (cựu Trưởng Ban kiểm soát DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỉ đồng.

Trước đó, đầu tháng 4-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình cựu Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) cùng 20 đồng phạm với tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm: 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DAB; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015, làm tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này. Trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND Tối cao có một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình. Đó là việc ông Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB, chuyển 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, còn gọi là Vũ "nhôm", cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79).

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh bị cơ quan điều tra xác định xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỉ đồng để mua hơn 74.279.056 cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỉ đồng cho Vũ "nhôm"; chi sai nguyên tắc 359 tỉ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép… gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.180 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Ngày 18-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.