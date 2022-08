Vụ 40 người tháo chạy từ casino: Xác định 4 đường dây mua bán người

Đến nay Công an tỉnh An Giang đã xác định được 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh thành trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Liên quan vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, trả lời phỏng vấn báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đến nay công an đã xác định được bốn đường dây mua bán người.

Theo Đại tá Nơi, qua làm việc với 40 công dân tất cả đều khai họ bị ép làm việc quá giờ, trả lương không đúng như thỏa thuận thậm chí không được trả lương.

Họ còn bị ép thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao như lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng… bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc rất lớn.

“Đặc biệt còn có tình trạng người lao động Việt Nam bị bán từ casino này sang casino khác. Đây là dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Chúng tôi đã làm rõ phát hiện 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh thành trong nước. Chúng câu móc với các đối tượng Campuchia để thực hiện hành vi mua bán người.

Chúng tôi đã báo cáo Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người để tiếp nhận tin báo, xử lý dứt điểm các đường dây mua bán người”- Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trả lời báo chí về vụ việc. Ảnh: HD

Trên cơ sở lời khai của 40 công dân chạy trốn về, Công an còn phát hiện đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và đã khởi tố, bắt tạm giam hai người.

“Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra đến nơi đến chốn, bắt tất cả những đối tượng trong các đường dây để xử lý đúng quy định để răn đe một cách quyết liệt. Không chỉ trong nước mà phía Campuchia cũng phối hợp tích cực để làm rõ việc mua bán người, cũng như hành vi ép người lao động Việt nam làm quá giờ, không trả lương, có dấu hiệu tra tấn đối với công dân ta, đảm bảo quyền bảo hộ công dân chúng ta”- Đại tá Nơi nhấn mạnh.

Casino Rich World ở tỉnh Kandal, Campuchia nơi 40 người Việt Nam tháo chạy về nước. Ảnh: HD

Theo Đại tá Nơi, tỉnh Kandal giáp ranh với nước ta có tổng cộng 8 casino nhưng một cái đã tạm dừng do COVID-19 còn lại bảy cái hoạt động rất mạnh, sử dụng rất nhiều lao động Việt Nam và các nước khác.

Công an tỉnh Kandal đang phối hợp rất chặt chẽ với Công an tỉnh An Giang, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tiến hành rà soát lại tất cả các công dân không có giấy tờ hợp pháp để trao trả người cho Đại sứ quán và đưa người về trong thời gian tới.

Nói về hướng xử lý đối với 40 người tháo chạy về, Giám đốc cho biết đã có đề xuất với Tỉnh ủy An Giang.

“Đối chiếu quy định thì những người này có hành vi nhập cảnh trái phép tuy nhiên tất cả họ cũng đều rất khó khăn. Do đó tôi đã đề xuất Tỉnh ủy báo cáo Chính phủ xin ý kiến xem xét xử lý có xử phạt hành chính hay không. Đồng thời tỉnh phối hợp với các địa phương của họ để tổ chức đưa về địa phương vì khi trốn chạy họ chỉ có duy nhất bộ đồ mặc trên người”- Đại tá Nơi thông tin.

