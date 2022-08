Công an An Giang truy bắt đường dây đưa người qua Campuchia trái phép

Bàn giao người bị casino bắt cho Đại sứ quán Việt Nam Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal để điều tra làm rõ vụ việc. Đối với người bị bắt lại trong cuộc tháo chạy cũng bị đánh đập gây thương tích nhưng phía công an tỉnh đã can thiệp và bàn giao người này cho Đại sứ quán VN tại Campuchia. Qua xác minh cho thấy hiện vẫn còn 11 người VN trong casino ở tỉnh Kandal. Những người này không có giấy tờ hợp pháp, phía công an tỉnh cũng đã yêu cầu tỉnh nước bạn bàn giao lại cho đại sứ quán. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao về vụ việc, đồng thời chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng mở rộng điều tra vụ việc.