Lời kể của 2 người cứu 40 nạn nhân chạy khỏi casino ở Campuchia

Sáng 22-8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh An Giang đi kiểm tra đột xuất, nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện An Phú đã kịp thời ứng xử, xử lý hiệu quả, đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn trước vụ việc 40 người trốn khỏi casino bơi qua sông vừa qua. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện An Phú cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.