Vụ 4 cha con bị chém dã man: Các nạn nhân đã xuất viện nhưng sức khỏe rất yếu

"Cha tôi bị nặng nhất vì gãy 2 xương bả vai, đứt ngón tay không nối lại được, chấn thương vùng đầu, ngực nên chỉ nằm một chỗ, cử động rất khó khăn. Em trai út đứt lìa 3 ngón tay, bị đạn bắn xuyên vùng ngực trái, hai người còn lại nhẹ hơn nhưng giờ không thể đi làm thuê vì còn đang dưỡng bệnh. Từ ngày xảy ra vụ việc, chẳng ai đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí cho gia đình bị tổn thất suốt thời gian điều trị”, chị Lê Thị Hồng Thúy (SN 1981, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chia sẻ với chúng tôi vào sáng 29/10.

Chị Thúy là con ruột của ông Lê Văn Chạnh (SN 1963, ngụ cùng ấp) và là chị của 3 em trai trong vụ bị băng côn đồ chém gây thương tích trên cánh đồng ruộng ở ấp 1 (xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa), như Chuyên đề Công an TPHCM trước đó đã đưa tin. Theo chị Thúy, bệnh án của 4 người thân trong gia đình đều bị nhiều vết thương trên cơ thể, nặng nhất là cha ruột (ông Chạnh), em trai út Lê Thế Châu (SN 1988). Vì vậy, sức khỏe của họ hồi phục rất chậm.

Các nạn nhân điều trị tại bệnh viện

Chiếc áo của nạn nhân đánh rơi trên đường

Khi nhập viện phẫu thuật vào ngày 22/9, ông Chạnh phải cắt bỏ 1 ngón tay trái do bị dính bùn sình nhiễm trùng nặng, cánh tay phải gãy nhiều khúc phải xếp xương lại, đầu tổn thương nhưng nghiêm trọng nhất là 2 xương bả vai. Do bị vật cứng tác động mạnh và nhiều lần, chính vì vậy 2 xương bả tay bị dập và gãy. Dù đã phẫu thuật song cho đến nay hai cánh tay ông Chạnh không thể cử động. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân chăm sóc. Ban đêm đau nhức, ông rên la suốt, ngủ không được và rên đau, mọi cử động gần như tê liệt hoàn toàn.

Giống như người cha, anh Lê Thế Châu bị đạn xuyên qua vùng nách bên trái, 3 ngón tay bị chém đứt lìa, một số vết thương do bị đánh vẫn chưa lành... Giờ anh như người tàn phế nằm suốt ngày, chỉ lúc ăn uống, vệ sinh cá nhân mới dám ngồi dậy vận động nhẹ nhàng. Theo chị Thúy, vết thương tạm ổn nên 4 bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện đa khoa Long An tiếp tục theo dõi, điều trị. Cách nay hơn 10 ngày, bệnh viện cho xuất viện trở về nhà, sau đó đến ngày đưa xuống tái khám. Chi phí điều trị cho 4 ca này hơn 100 triệu đồng. Nhà ở vùng sâu, người thân phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền nộp viện phí.

"Rất mừng là cha và em trai đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Giờ cả nhà phải cố gắng đi làm kiếm tiền trả nợ. Gia đình chúng tôi chẳng có tài sản gì giá trị để đem bán hay cầm cố", chị Thúy buồn rầu nói. Chị cho biết, bản thân chị có nợ một cá nhân tên G. (trú xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) một số tiền khá lớn, sau đó muốn bán mảnh đất 5.000m2 ở ấp 1 (xã Tân Thành) để xóa nợ. Tuy nhiên, bà G. không chấp nhận mà muốn lấy toàn bộ diện tích 13.000m2 đất liền kề của gia đình. Sáng 22/9, ông Chạnh cùng 3 con trai đang chuẩn bị làm đất gieo sạ lúa thì bà G. xuất hiện, gọi điện thoại kêu gần 10 đối tượng cầm súng, hung khí đến gây ra vụ án nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa, một số đối tượng tham gia chém người gây thương tích đã bị khởi tố, bắt tạm giam và đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của nhóm côn đồ này ở địa bàn giáp ranh. Trường hợp của ông Chạnh cùng 3 người con đang tiến hành giám định thương tật.

Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 22/9, ông Lê Văn Chạnh cùng 3 con trai đến khu vực ấp 1, xã Tân Thành (đoạn giáp ranh) để làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa. Do có tranh chấp đất đai, ông Chạnh và một phụ nữ xảy ra cự cãi lớn tiếng. Gần 10 phút sau, nhóm 10 thanh niên chạy xe máy cầm theo dao, mã tấu và hung khí tự chế xuất hiện và gây sự...

Dù không liên quan, nhưng các đối tượng lao vào chém ông Chạnh và 3 con trai khiến các nạn nhân bị thương tích nặng. Mọi người còn nghe tiếng súng nổ vang lên khi nhóm này lên xe máy bỏ chạy. Dân địa phương còn cung cấp thêm, một số đối tượng gây án ở xã Nhị Thành, Tân Thành, thị trấn Thủ Thừa... hầu như đều có "máu mặt", chúng đi đòi nợ vay hoặc cho vay ở một số huyện lân cận.

