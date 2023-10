Bắt đối tượng chém dã man ‘vợ hờ’ vì ghen tuông

Ngày 28/10. Công an thị xã Chơn Thành (Bình Phước) đã bắt giữ Đỗ Văn Huy (36 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra liên quan đến vụ một người phụ nữ bị chém nhiều nhát và cắt tóc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Đỗ Văn Huy và chị H. (38 tuổi) sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Thành Tâm (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Trong quá trình sinh sống, Huy nghi ngờ chị H. có người yêu khác nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nhiều lần cãi nhau.

Đêm 26/10, sau khi giữa hai người có lời qua tiếng lại, Huy đuổi đánh chị H.

Khi chị H. chạy vào trong bếp chủ nhà trọ thì Huy đuổi kịp và lấy con dao trong bếp chém nhiều nhát vào người chị H. Chưa dừng lại ở đó, Huy dùng kéo cắt tóc của chị H.

Đỗ Văn Huy và con dao gây án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Chơn Thành nhanh chóng đến hiện trường. Khi công an tới nơi Huy đang cầm cây kéo đứng trước nhà nên lập tức khống chế và đưa về trụ sở công an. Lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, nạn nhân nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết chém sâu, không mặc quần. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện tại nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Văn Huy khai sau khi "vợ hờ" vào nhà tắm đã lấy điện thoại của vợ và vô tình phát hiện nội dung tin nhắn tình cảm với người đàn ông khác nên tức giận dẫn đến vụ việc trên.

