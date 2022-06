Vợ bị cướp kề dao vào cổ, chồng cầm dao giải cứu trong đêm

Thứ Bảy, ngày 25/06/2022 12:24 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Đàm Văn Vạn, người cầm dao đột nhập vào nhà dân giữa đêm.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Đàm Văn Vạn (SN 1986, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) - hiện đang lao động tự do tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Đàm Văn Vạn tại trụ sở công an

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 0h15 ngày 25/6, Vạn cầm theo 1 con dao, đột nhập vào nhà anh Đ.V.P (SN 1983, trú tại TDP Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ. Sau khi đột nhập thành công, Vạn đã dùng dao kề vào cổ, khống chế chị H.T.N (vợ anh P) để đòi tiền.

Trong lúc chị N. bị uy hiếp, anh P. đã dùng dao tấn công đối tượng Vạn để giải thoát cho chị N, sau đó anh P. bị Vạn chém bị thương vào cánh tay. Khi nhận được tin báo của gia đình anh P., lực lượng công an cùng người dân đã kịp thời có mặt, khống chế và tước hung khí của đối tượng Vạn đưa về trụ sở để điều tra.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-bi-cuop-ke-dao-vao-co-chong-cam-dao-giai-cuu-trong-dem-502022256122526565.h...Nguồn: http://danviet.vn/vo-bi-cuop-ke-dao-vao-co-chong-cam-dao-giai-cuu-trong-dem-502022256122526565.htm