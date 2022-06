Xin lỗi người bị hàm oan tội giết người, cướp của từ 42 năm trước

Sáng 17-6, tại Nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Viện KSND cùng cấp tổ chức công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình liên quan việc khởi tố, bắt giam oan trong vụ án giết người, cướp của xảy ra cách đây 42 năm.

Tại buổi xin lỗi, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt các cơ quan tố tụng tỉnh và huyện Hàm Tân thông báo kết quả điều tra vụ án "Giết người, cướp của" xảy ra ngày 31-7-1980 tại thôn 3, xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết luận ông Võ Tê (SN 1932, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) không phải là người thực hiện hành vi giết bà Phan Thị Khanh (SN 1954, người địa phương). Việc ông Tê bị khởi tố, tạm giam từ ngày 1-8-1980 đến ngày 30-12-1980 là không đúng quy định pháp luật.

Ông Võ Ngọc (phải) trao đổi với anh Đỗ Thanh An (con nạn nhân Phan Thị Khanh)

Việc ông Tê bị khởi tố và tạm giam oan đã gây tổn thất tinh thần, vật chất cho ông và gia đình, gánh chịu những mất mát, thiệt thòi trong quá trình tạm giam và thời gian dài mang thân phận bị can.

Tại buổi công khai xin lỗi, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt cơ quan tố tụng gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê, đã mất).

"Mặc dù lời xin lỗi của chúng tôi không bù đắp được những tổn thất, mất mát mà ông và gia đình đã gánh chịu, đặc biệt là ông Võ Tê – người bị khởi tố, tạm giam oan đã không còn nữa, nhưng buổi xin lỗi thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đây, Cơ quan CSĐT và Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện cũng rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tố tụng" - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nói tại buổi công khai xin lỗi.

Thay mặt gia đình, ông Võ Ngọc, con trai người bị khởi tố, tạm giam oan Võ Tê, đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng. Đồng thời ông Ngọc mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết trách nhiệm bồi thường theo luật định. Ông Ngọc cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây ra việc oan sai.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 31-7-1980 tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (Nay là tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ án giết người, cướp của. Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (Sinh năm 1954, người địa phương). Trên đường đi bẻ bắp về thì bà bị sát hại, cướp đi 1,6 lượng vàng mang theo trong người. Sau đó 1 ngày, Công an huyện Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Tê (SN 1932, một thầy thuốc tại địa phương) do nghi liên quan đến vụ án.

Đến ngày 30-12-1980, Công an tỉnh Thuận Hải (cũ) ra lệnh tạm tha đối với ông Võ Tê vì "không đủ cơ sở buộc tội". Từ khi được thả về đến khi qua đời, ông Tê vẫn chưa được đình chỉ bị can.

Đến tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định phục hồi vụ án, sau khi xác định Trương Đình Chi (SN 1956, trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) là nghi phạm giết bà Khanh. Đến lúc đó, Công an tỉnh Bình Thuận mới ra quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê.

Tuy nhiên, theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 27 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), quy định thời hiệu xử lý là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy vụ án xảy ra từ năm 1980 nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Trương Đình Chi. Sau đó, ông Võ Ngọc có đơn yêu cầu minh oan, bồi thường oan sai đối với việc khởi tố, bắt giam oan cha của mình.

