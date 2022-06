Đang ngồi chơi ven đường bị 4 đối tượng dí dao vào cổ cướp điện thoại

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng dùng dao cướp tài sản người dân trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Hào (SN: 2008), Đỗ Văn Minh (SN 1975), Vũ Văn Đạt (SN 2005), Đỗ Văn Hiếu (SN 2004) cùng trú tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 22 giờ ngày 18/6, Công an xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn) nhận được đơn trình báo của chị N. V. M. (SN 2004) và chị M. Đ. T. (SN 2004) cùng trú tại thôn Lọc Trạch (xã Đồng Lợi) về việc đang ngồi chơi ở ven đường cao tốc nối TP Thanh Hóa với đường Nghi Sơn - Sao Vàng thì bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dí dao vào cổ cướp tài sản. Tài sản mà 4 đối tượng cướp của 2 nạn nhân là 2 chiếc điện thoại (1 điện thoại IPhone 8 plus và 1 điện thoại Realme C21Y).

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đồng Lợi đã nhanh chóng xác minh sơ bộ và báo cáo lên Công an huyện Triệu Sơn tiếp nhận, xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 20 giờ đồng hồ tích cực điều tra, truy xét, Công an xã Đồng Lợi đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ 4 đối tượng trên.

Được biết, cả 4 đối tượng đều gần nhà nhau và có mối quan hệ thân thiết.

