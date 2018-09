VKSND ra quyết định bất ngờ về vụ nữ nhân viên "tố" giám đốc hiếp dâm

Chủ Nhật, ngày 02/09/2018 15:50 PM (GMT+7)

VKSND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã ra quyết định yêu cầu công an cùng cấp giải quyết lại vụ việc nữ nhân viên "tố" giám đốc hiếp dâm

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND thị xã Ngã Năm đã ra quyết định số 02 về việc "giải quyết khiếu nại" liên quan đến vụ nữ nhân viên "tố" giám đốc hiếp dâm mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Theo đó, ngày 10-8, chị H. (28 tuổi, ngụ Hậu Giang, làm việc cho một công ty tại TP Cần Thơ) gửi đơn đến VKSND thị xã Ngã Năm khiếu nại quyết định số 04 ngày 31-7 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm về giải quyết đơn khiếu nại của chị H. việc Cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án hình sự số 24 ngày 26-6 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan việc khiếu nại, VKSND thị xã Ngã Năm nhận thấy: Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 28-2, chị H. cùng với lái xe đến công ty của ông N.N.A (Giám đốc Công ty TNHH MTV O. tại thị xã Ngã Năm) để trao đổi về hợp đồng vay vốn. Khi đó, lái xe chờ bên ngoài công ty, chị H. vào gặp ông A. Nhưng lúc đó ông A. đang chuẩn bị thức ăn tiếp 3 người khách Trung Quốc, nên giữa chị H. và ông A. chưa trao đổi được gì về bản hợp đồng vay vốn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, buổi tiệc rượu được dọn ra giữa nhà ăn (tầng trệt), ông A. cùng bà H. và 3 người khách Trung Quốc vừa ăn cơm vừa uống rượu vang (mỗi người 1 ly riêng).

Chị H. mong ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng làm rõ vụ việc.

Khoảng 30 phút sau, chị H. nhận được điện thoại nên bước ra ngoài nghe khoảng 2-3 phút, khi trở vào chị H. thấy ly rượu của mình đầy hơn trước. Nhưng chị H. không nghi ngờ gì và tiếp tục uống hết ly rượu vang này, sau đó, chị H. không biết gì. Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, chị H. tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần áo, còn phòng ngủ thì tối tăm không ánh đèn nên chị H. vội tìm quần áo mặc vào và xuống gọi tài xế chở về Cần Thơ.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 1-3, H. đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm tố giác hành vi phạm tội của ông A. Tại giấy chứng nhận thương tích ngày 2-3 của Bệnh viện sản Nhi Sóc Trăng, chứng nhận màng trinh của H. bị rách, không tìm thấy tinh trùng trong dịch âm đạo. Kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm đã ra quyết định số 24 ngày 26-6 không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó chị H. có đơn khiếu nại quyết định số 24 thì Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm ký quyết định giải quyết khiếu nại số 04 ngày 31-7 là không chấp nhận đơn khiếu nại của chị H. và giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án số 24.

VKSND thị xã Ngã Năm nhận thấy, trong quyết định giải quyết khiếu nại số 04, nêu: "Hành vi của ông A. chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm" và giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24" là chưa chính xác. Bởi vì tại thời điểm chị H. cùng ông A. và 3 người khách Trung Quốc cùng ăn cơm, uống rượu vang tại nhà ăn, chị H. cho rằng lúc đó chị đi ra ngoài nghe điện thoại, khi trở vào chị H. tiếp tục uống ly rượu vang sau cùng thì rơi vào tình trạng bị "gây mê" không còn nhận biết gì nữa. Trong khi đó, còn một số tình tiết liên quan đến vụ việc nhưng chưa được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm xác minh, làm rõ để xác định sự thật khách quan là chưa đảm bảo đúng và đầy đủ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Từ những căn cứ trên, VKSND thị xã Ngã Năm ra quyết định số 02 với nội dung là hủy quyết định số 04 của Công an thị xã Ngã Năm. Chấp nhận đơn khiếu nại ngày 10-8 của chị H. Đồng thời, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm giải quyết lại vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, sau khi xảy ra sự việc tại nhà ăn của công ty ông A, chiều hôm sau, H. đến Công an thị xã Ngã Năm tố giác vụ việc. Khi ông A. làm việc với công an thì giám đốc này thừa nhận có giao cấu với H. nhưng việc giao cấu là do H. tự nguyện, không có sử dụng thuốc mê như H. tố giác.