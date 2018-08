Nghệ sĩ Ngô Lực lên tiếng sau khi được minh oan hiếp dâm người mẫu nude

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) ngày 24-8 đã ký quyết định số 258 / TB – CSĐT-HS, "Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm", khẳng định không có vụ hiếp dâm mẫu nude.

Quyết định số 258 / TB – CSĐT-HS ghi rõ: "Với tài liệu thu thập được không có căn cứ xác định hành vi hiếp dâm như tố giác. Do đó, cơ quan Công an quận 10 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 120 / QĐ-CSĐT-HS ngày 24-8-2018 theo khoản 1, điều 157 Bộ Luật Tố tụng hình sự với lý do không có sự việc phạm tội".

Thông báo được gửi tới Viện KSND quận 10 và đối tượng tố cáo Nguyễn Thị Kim Phượng và nghệ sĩ Ngô Lực.

Vẽ bodypainting - nghề bí ẩn và... nguy hiểm

Ngô Lực khẳng định Kim Phượng vu khống, làm ảnh hưởng nặng nề đến danh dự cá nhân và sự nghiệp nghệ sĩ của ông. "Vụ mẫu nude Kim Phượng tố hiếp dâm là bịa đặt hoàn toàn" – Ngô Lực nói.

Ngô Lực cho rằng: "Tôi đồng ý phía Kim Phượng có quyền tố cáo, tôi đã gắng hết sức kiên nhẫn nghe những gì cô ấy nói, vì tôn trọng phụ nữ, và tôn trọng pháp luật. Nhưng đã tố cáo nghĩa là Kim Phượng phải chứng minh được yếu tố phạm tội. Đằng này, toàn bộ sự việc được dựng lên qua lời nói dối trắng trợn. Tôi không làm việc đó, thì tôi chẳng việc gì phải đi thanh minh".

Nghệ sĩ Ngô Lực trong một lần vẽ bodypainting

"Kim Phượng là người biết rõ hơn ai hết là có hay không có vụ hiếp dâm như cô ta tố cáo. Nhưng cô ta vẫn cố tình vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tôi?" – Ngô Lực không nén được bức xúc.

"Thông báo kết luận giám định số 205 – TB – TTXH do Đại tá Ngô Khắc Hưng - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 gửi Kim Phượng ngày 21-5-2018 ghi nhận: "Không thấy tinh trùng trong phết dịch âm đạo và vùng hậu môn. Có tế bào người nam trong âm đạo và vùng hậu môn nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu AND của đối tượng nam". Tế bào người nam ở đây có thể là bất cứ thứ gì như: da, lông, tóc… Đó là do quá trình vẽ body painting kéo dài mấy tiếng đồng hồ, và việc có tế bào người nam chẳng có gì lạ lùng. Nhưng ngay cả như thế, kết luận khoa học đã chỉ rõ là "không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu AND của đối tượng nam". Kết luận đã rõ ràng như thế và ngay từ ngày 21-5. Kim Phượng biết rõ sự thật ở đâu nhưng vẫn cố tình bịa đặt sự việc, kéo dài sự vụ nhằm mục đích gì?" – Ngô Lực nói.

Ngô Lực cho biết: "Cân nhắc về yếu tố đạo đức nghề nghiệp, và cả về nhân cách của một con người, tôi nói thẳng là Kim Phượng không có cơ hội nhìn mặt tôi lần nữa, trừ khi đối diện nhau trước toà".

Ngô Lực vẫn làm nghệ thuật nhưng tuyên bố "Không có chỗ cho Kim Phượng với vai trò mẫu nude"

"Trong biên bản làm việc với Công an Quận 10, tôi đã đưa rõ yêu cầu cô Phượng phải có lời xin lỗi. Phượng còn trẻ và đang nuôi con nhỏ, tôi không muốn làm gì tổn hại đến cô ấy. Sự thực phơi bày ra thì đã là sự trừng phạt rất lớn đối với Kim Phượng rồi. Nhưng nếu Phượng không xin lỗi, việc có kiện lại Kim Phượng hay không thì tôi và luật sư sẽ cùng cân nhắc vì tôi mới chính là nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm" – Ngô Lực đưa ý kiến.

"Sai lầm lớn nhất của tôi là đã làm việc với Kim Phượng. Nhưng tôi không oán trách mà ngược lại còn cho rằng Phượng chính là người đã "dạy" tôi bài học lớn. Chính vào lúc thành công trong công việc thì sự việc đổ ập lên đầu tôi. Bị ảnh hưởng từ vụ việc, tôi cũng bị mất những hợp đồng trị giá tiền tỉ. Trong lúc thông tin lộn xộn, mọi người chưa biết tin ai nên thường thì tâm lý chung là sẽ bảo vệ phụ nữ và cho rằng tôi có làm việc đó. Nhưng tôi chắc chắn 100% là tôi không làm, tôi là nạn nhân của một vụ vu khống trắng trợn…" – Ngô Lực tự sự.