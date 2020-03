Viết 5 chữ "Toang rồi ông giáo ạ" kèm tin thất thiệt lên facebook, nam thanh niên bị công an triệu tập

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 18:00 PM (GMT+7)

Thấy facebook bạn đăng thông tin “Dịch về đến Cẩm Lạc rồi”, Võ Văn Đoàn chia sẻ lại bài viết kèm theo tựa đề “Toang rồi ông giáo ạ”.

Nguyễn Duy Khuyên và Võ Văn Đoàn tại cơ quan điều tra.

Chiều 13/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên đang lập biên bản, xử lý Nguyễn Duy Khuyên (SN 1993) và Võ Văn Đoàn (SN 1991, cùng trú tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Theo điều tra, ngày 9/3, tài khoản facebook “Nguyễn Duy Khuyên” có đăng tải bài viết “Dịch về đến Cẩm Lạc rồi”. Bài viết này sau đó nhận được 8 lượt like, 7 lượt bình luận và 1 lượt chia sẻ.

Tiếp đó, Võ Văn Đoàn đã chia sẻ bài viết của Khuyên với tựa đề “Toang rồi ông giáo ạ”.

Trước thông tin khiến người dân trên địa bàn lo lắng, hoang mang, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập 2 đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Khoa và Đoàn đã thừa nhận việc đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 là vi phạm pháp luật, đồng thời đăng tin bài cải chính lên facebook và cam kết không tái phạm.

Tại Thạch Hà, Công an huyện Thạch Hà cũng triệu tập đối tượng tên T.M.D (SN 1989, trú tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chủ Facebook “Nguyen Thi My Duyen” về hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid -19.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 10/3, trên Facebook “Nguyen Thi My Duyen” đăng tải có nội dung: Mọi người nhớ ra đường cẩn thận, gần nhà nội em có hai ba người đi nước ngoài về bị lây bệnh rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài viết đã thu hút được nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thạch Hà xác định thông tin trên là không đúng sự thật và triệu tập D. lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, D. thừa nhận “bệnh” mà đối tượng nhắc tới trên Facebook cá nhân chính là dịch Covid-19 và thông tin trên là không đúng sự thật. Theo tường trình, chiều tối 10/3, nghe được thông tin trên từ mẹ chồng là bà N.T.X, dù chưa biết đúng hay sai nhưng D. đã đăng lên Facebook.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/viet-5-chu-toang-roi-ong-giao-a-kem-tin-that-thiet-len-facebo...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/viet-5-chu-toang-roi-ong-giao-a-kem-tin-that-thiet-len-facebook-nam-thanh-nien-bi-cong-an-trieu-tap-1068005.html