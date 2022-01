Từ người phụ nữ bán cá, lộ diện "yêu râu xanh" xâm hại bé gái 13 tuổi

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Khải bị truy nã sau khi hại đời bé gái 13 tuổi sau 1 lần sang nhà bạn chơi.

Chân dung “yêu râu xanh” hại đời bé gái 13 tuổi.

“Yêu râu xanh” bỏ trốn sau khi hại đời bé gái 13 tuổi

Ngày 4/1, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Khải (trú tại xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - đối tượng bị truy nã với tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, tháng 8/2020, Khải sang nhà bạn ở cùng xã Hợp Thành chơi. Tại đây, Khải hại đời bé gái 13 tuổi. Sự việc sau đó được gia đình bé gái làm đơn trình báo đến Công an huyện Mỹ Đức.

Quá trình xác minh, xác định Khải có hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khải, tuy nhiên “yêu râu xanh” này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Những ngày cuối năm 2021, Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Đống Đa truy nã đối tượng Nguyễn Văn Khải sau một thời gian dài xác minh. Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa tiếp nhận nhiệm vụ và dựng chân dung Khải để phục vụ công tác truy bắt, theo dấu đối tượng.

Một cán bộ Đội Điều tra tổng hợp cho biết, qua xác minh nhân thân, đơn vị đã xác định Khải sinh sống tại tỉnh Hoà Bình cùng với một người phụ nữ. Sau đó, phát hiện bản thân bị cơ quan công an truy bắt, Khải đã cắt mọi liên lạc với gia đình và “bặt vô âm tín”.

Manh mối từ người tình bán cá của “yêu râu xanh”

Nguyễn Văn Khải đang say giấc nồng tại thời điểm bị bắt giữ.

Tìm ngược trở lại các thông tin, mối quan hệ của Khải, các trinh sát xác định trước khi gây án, Khải làm lái xe đường dài dọc các tỉnh Tây Bắc theo tuyến Hòa Bình, Sơn La. Qua tính chất công việc thường xuyên xa nhà và bản tính trăng hoa, Khải có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ hơn tuổi mà đối tượng này đi qua. Đối tượng có nhiều người tình với các mối quan hệ phức tạp.

Nói về chân dung của Khải, cán bộ thuộc Đội Điều tra tổng hợp cho hay, thông tin ban đầu để nhận diện, Khải là đối tượng nghiện hút, khuôn mặt già trước tuổi, gầy, hốc mắt sâu, môi thâm, trên tay có hình xăm con bọ cạp. Bản tính trăng hoa, lại nghiện ngập nhưng Khải còn mắc thêm thói cờ bạc. Đối tượng rất nghiện trò chơi bắn cá và thường xuyên lui tới các điểm tổ chức trò chơi này.

Tiếp tục rà soát, các trinh sát đã phát hiện Khải đang lẩn trốn ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã lập tức phái 1 tổ công tác gồm 4 trinh sát nhiều kinh nghiệm lên đường ngay trong đêm 28/12/2021 để xác minh.

Khi đến Sơn La, các trinh sát tiếp tục truy dấu và nhanh chóng phát hiện manh mối Khải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ bán cá tại phường Chiềng Cơi, TP Sơn La, các trinh sát đã mật phục, hoá trang để theo dõi đối tượng, tập trung chủ yếu là những tụ điểm chơi trò bắn cá. Tuy nhiên, Khải rất xảo quyệt, ranh mãnh khi không chơi cố định tại 1 điểm mà thường xuyên thay đổi nơi chơi và thời gian chơi thất thường, không có quy luật.

Sau thời gian ngắn theo dõi mà không có hiệu quả, tổ công tác đã quyết định thay đổi chiến thuật, bám trụ quanh khu vực căn nhà được cho là của người phụ nữ bán cá đang “ăn nằm” với Khải. Người phụ nữ này từng đến chuộc 1 chiếc xe máy do Khải cầm cố ở tiệm cầm đồ. Địa chỉ của người phụ nữ này cũng được xác định là 1 căn nhà ở phường Chiềng Cơi.

Tại khu vực căn nhà, các trinh sát đã dò hỏi từ người dân sinh sống trong khu vực và được biết người phụ nữ bán cá này sống một mình, thời gian gần đây thì ở cùng với một người đàn ông có nhận dạng giống Khải, nhưng người này thường đi sớm về khuya. Thêm nữa, khi rời khỏi nhà, người phụ nữ đều khoá cửa nẻo cẩn thận, lúc về lại khoá chặt bên trong như che dấu điều gì đó, cẩn thận hơn mức bình thường.

Sau một ngày đêm mật phục, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã phát hiện Nguyễn Văn Khải quay trở về nhà người tình ngủ.

Sáng 1/1, trong vai người mua cá, các trinh sát đã gọi điện hẹn trước với người phụ nữ bán cá để đến nhà mua hàng. Khi người phụ nữ mở cửa, tổ công tác đã nhanh chóng tra hỏi về Khải, tuy nhiên nhận được câu trả lời Khải có ghé qua, tuy nhiên đã rời đi khoảng 1 tháng trước. Dù vậy, các trinh sát đã phát hiện 1 đôi giày nam giới trong nhà nên đã nhanh chóng ập vào phòng ngủ tại tầng 2 căn nhà và bắt giữ Khải khi đối tượng đang say giấc nồng.

Bị bắt một cách bất ngờ, Khải đã cúi đầu nhận tội và không tìm cách phản kháng hay chống đối lực lượng công an.

Ngay trong ngày 1/1, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã di lý Nguyễn Văn Khải về TP Hà Nội và bàn giao cho Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

