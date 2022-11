Vay 90 triệu đồng, "con nợ" bị ép trả 10 tỷ đồng

Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an tỉnh Bình Dương) thông tin về các vụ việc xảy ra trên địa bàn được phát hiện, xử lý. Đại diện PC02 cho biết, một thủ đoạn tinh vi, biến tướng nguy hiểm của "tín dụng đen" hiện nay là lập các hợp đồng "giả cách" với người vay tín chấp, thế chấp. Các hợp đồng được xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu đi một giao dịch dân sự khác thường.

Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Bình Dương triệt xóa nhiều vụ “tín dụng đen” quy mô lớn. Đơn cử, cuối tháng 6/2022, PC02 phối hợp với Công an thị xã Bến Cát bắt giữ đối tượng Phạm Bá Thụy (1982, ngụ Bình Dương) về hành vi cho vay lãi nặng.

Phạm Bá Thụy tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, từ tháng 9/2020, Thụy nhiều lần cho chị Phạm Ngọc T. (SN 1985) vay tiền với lãi suất từ 6% - 24% một ngày, tương đương 2.160% đến 8.640% một năm. Chu kỳ lấy lãi là từ 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng. Ban đầu chị T. vay của Thụy số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy cộng dồn tiền lãi thành tiền vay. Tính đến ngày Thụy bị bắt, chị T. nợ cả tiền lãi và tiền vay hơn 10 tỷ đồng.

Tổng số tiền lãi Thụy đã thu của chị T. hơn 4 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Thụy, cơ quan điều tra thu giữ 2 lượng vàng, tiền mặt 1,75 tỷ đồng (trong đó có 500 triệu đồng Thụy mới thu lãi của chị T) cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Cũng tại hội nghị, PC02 cho biết đã phối hợp các đơn vị thực hiện Chuyên án, bắt giữ băng nhóm 6 đối tượng do Trịnh Văn Giàu (SN 1993, ngụ Bình Dương) cầm đầu. Đây là nhóm chuyên đột nhập nhà ở để trộm tài sản lớn, hoạt động tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trước đó, ngày 31/3/2022, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo về việc đối tượng bẻ khóa đột nhập vào cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện Phú Giáo lấy trộm 145 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 900.000.000 đồng và số tiền 50.000.000 đồng. Nhận định kẻ trộm tài sản hoạt động chuyên nghiệp nên Công an Bình Dương lập chuyên án, sau đó bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm do Giàu cầm đầu.

Nguồn: https://tienphong.vn/vay-90-trieu-dong-con-no-bi-ep-tra-10-ty-dong-post1487481.tpoNguồn: https://tienphong.vn/vay-90-trieu-dong-con-no-bi-ep-tra-10-ty-dong-post1487481.tpo