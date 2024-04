Mua bình rượu có ngâm rắn hổ mang chúa về trưng bày, chủ nhà hàng lĩnh án

Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1995, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm” theo Điều 244 Bộ Luật hình sự.