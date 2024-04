Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Ngày 23/7/1999, vùng quê yên bình xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) rúng động với một vụ án mạng. Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào đầu và mặt. Kẻ gây ra vụ án mạng là Đàm Xuân Chí, (SN 1975, trú tại xã Quảng Kim).

Đối tượng Đàm Xuân Chí.

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Xuân Chí có quan hệ họ hàng với nạn nhân Đ.X.H. Trong quá trình sinh sống, Chí bị vợ của Đ.X.H. tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc được Công an huyện Quảng Trạch xem xét và có văn bản trả lời tố cáo không có cơ sở.

Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, Đàm Xuân Chí nảy sinh ý định giết anh H. Chí lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí là con dao rồi giấu trong ống tay áo. Nắm bắt được lịch trình di chuyển của anh H., Chí đi đến quán bida tại thôn 3 (nay là thôn Hùng Sơn), xã Quảng Kim chờ anh H. đi theo đường liên thôn trở về nhà.

Khi thấy anh H. đi xe đạp đến đoạn phía trước quán bida, Chí dùng dao chém vào đầu khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay giết người, Chí trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an có Quyết định truy nã số 08, ngày 10/8/1999 đối với Đàm Xuân Chí.

Quá trình "trốn nã" để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Chí cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí bị bắt sau hơn 24 năm lẩn trốn.

Giữa năm 2021, qua nghiệp vụ nắm tình hình về đối tượng truy nã, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình có thông tin Đàm Xuân Chí đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam, là lao động tự do. Công an tỉnh Quảng Bình quyết định xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm xác minh, truy bắt.

Ban chuyên án cử nhiều lượt, nhiều tổ công tác đến nhiều địa bàn ở trong và ngoài tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nhưng việc theo dấu Đàm Xuân Chí vẫn rất khó khăn.

Có thời điểm, Tổ công tác xác định được địa điểm đối tượng lẩn trốn, chuẩn bị triển khai các mũi tấn công và thực hiện kế hoạch bắt giữ, nhưng khi đến địa bàn thì đối tượng đã bỏ trốn cách đó vài ngày… Mọi thông tin về đối tượng gần như đi vào ngõ cụt.

Đến đầu tháng 9/2023, Ban Chuyên án có thông tin đối tượng Chí đang sinh sống và làm lao động tự do tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ban chuyên án triển khai ngay phương án tiến hành xác minh, bắt giữ đối tương truy nã. Đến ngày 20/9/2023, Đàm Xuân Chí bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi đang lẫn trốn tại thành phố Phú Quốc.

Sau đó, đối tượng Đàm Xuân Chí được di lý từ tỉnh Kiên Giang về Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra.

Tháng 4/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Đàm Xuân Chí. Tại Bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Đàm Xuân Chí về tội "Giết người".

HĐXX tuyên phạt Đàm Xuân Chí mức án tù chung thân.

Trong phiên tòa, xem xét đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Đàm Xuân Chí tù chung thân.

Tại tòa Chí khai nhận, bản thân rất ám ảnh, hối hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến mức có thể.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đàm Xuân Chí mức án tù chung thân. Ngoài ra, Chí phải bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

