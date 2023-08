Vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia bằng container

Ngày 9/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm đối với Lê Hồ Vũ (SN 1987, ngụ tại Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, ngụ tại Cà Mau), Li Tian Guan (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc), Kim Soon Sik (SN 1960, Quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc) cùng 17 đồng phạm về các tội “Vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo đang nghe đại diện VKS công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng, khoảng 1h, ngày 19/7/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm nhiệm vụ tại Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh đã phát hiện xe ôtô đầu kéo chở container, do tài xế Đoàn Văn Ngãi, điều khiển đến cảng chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa trên xe để vận chuyển đi Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp đối với container số GAOU2013482. Kết quả, Công an phát và hiện thu giữ 40 gói nylon chứa tinh thể màu trắng được giấu trong 4 kiện đá hoa cương xếp trong container. Tổng cộng hơn 39 kg ma túy, loại Methamphetamine.

Lái xe Đoàn Văn Ngãi khai nhận vận chuyển thuê cho Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE của Huỳnh Thị Hoa Trân. Cơ quan CSĐT, Bộ Công an lâp tức triệu tập Huỳnh Thị Hoa Trân để xác minh. Huỳnh Thĩ Hoa Trân cho biết, lô hàng trên là của Kim Soon Sik (bạn trai của Trân).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, điều tra xác minh và khởi tố Kim Soon Sik và nhiều bị can khác về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra xác định được các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ 162 kg ma túy các loại, số còn lại các bị can đã vận chuyển tiêu thụ trót lọt.

Cáo trạng xác định, Lê Hồ Vũ là kẻ chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi, phạm tội tích cực. Vũ sử dụng nhiều CMND giả để thực hiện việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phiên toà còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

