Triệt phá “boong ke” ma túy do đối tượng có 14 tiền án, tiền sự cầm đầu

Ngày 26/7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hồng Minh (SN 1962), tạm trú tại phường Xuân La (Tây Hồ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, cùng 3 đối tượng: Phạm Quang Lâm (SN 1978), trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, lao động tự do; Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú tại huyện Duy Tiên, Hà Nam; Nguyễn Tuấn (SN 1975), trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình. về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, đối tượng Minh có 14 tiền án, tiền sự về ma túy và trộm cắp tài sản. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, đây là “boong ke” bán lẻ ma túy đã được Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ theo dõi. Tuy nhiên, do đối tượng Minh thay đổi thủ đoạn bán ma túy liên tục, tinh vi để đối phó, trong đó có việc bố trí các con nghiện để cảnh giới và hệ thống camera gắn tại nhà, chỉ cần phát hiện có người lạ, lập tức đối tượng cố thủ trong nhà hoặc phi tang vật chứng nên đã gây khó khăn cho tổ công tác khi bắt quả tang đối tượng.

Đối tượng Đinh Hồng Minh.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án đã được Ban chỉ huy Công an quận phê duyệt, ngày 24/7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Xuân La tiến hành làm nhiệm vụ tại các khu vực có đường tiếp cận với nơi ở của đối tượng Minh. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện, kiểm tra đối tượng nghi vấn Nguyễn Tuấn. Thấy tổ công tác, Tuấn tự tay lấy từ trong túi quần ra một túi nilong màu trắng, bên trong có chứa tinh thể màu trắng tự nguyện giao nộp cho Tổ công tác và khai nhận là ma tuý đá vừa mua của Minh để mang về sử dụng.

Tổ công tác tiếp tục phát hiện các đối tượng Phạm Quang Lâm và Nguyễn Văn Long tìm đến nơi trọ của Minh để mua ma tuý sử dụng. Tổ công tác đã niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở Công an, đồng thời triệu tập đối tượng Đinh Hồng Minh đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Theo Công an quận Tây Hồ, Minh là đối tượng nghiện ma tuý và sử dụng ma tuý thường xuyên. Khoảng đầu tháng 6/2023, Minh thuê nhà trọ tại phường Xuân La để ở và do không có tiền chi tiêu nên đã nảy sinh ý định bán ma tuý để kiếm lời.

Khoảng 15h30, ngày 20/7, Minh đến khu vực đường Võ Thị Sáu, phía sau công viên Tuổi trẻ để mua 2,5 triệu đồng ma tuý heroine và 4 triệu đồng tiền ma túy của một người phụ nữ không quen biết. Toàn bộ số ma tuý mua được, Minh mang nơi thuê trọ cất giấu và để bán lẻ dần cho khách. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng, củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]