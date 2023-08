Bí mật bên trong căn hộ chung cư của "đầu nậu" ma túy

Chiều 4-8, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ một "đầu nậu" chuyên phân phối ma túy loại cỏ Mỹ và cần sa số lượng lớn trên địa bàn.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, công an quận Sơn Trà nhận tin báo về nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy tại căn hộ 103 (khu chung cư A4, phường Thọ Quang).

Chân dung Mai Thị Hường

Các trinh sát đột kích căn hộ, khống chế Đ.V.H (51 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cùng 1 đối tượng khác khi người này đang chờ mua ma túy tại đây.

Cùng thời điểm trên, công an bắt quả tang Mai Thị Hường (54 tuổi, là chủ căn hộ) khi đối tượng đang phân lẻ các gói ma túy dạng cỏ Mỹ để bán cho con nghiện.

Khám xét căn hộ, cơ quan Công an thu giữ 45 gói nilong bên trong chứa thân, lá cây thảo mộc khô nghi là ma túy dạng cỏ Mỹ; 10 vỏ bao nilong chưa qua sử dụng; 15 vỏ bao nilong màu vàng có in dòng chứ "Made in Australia" chưa qua sử dụng cùng một số tang vật khác.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong máy giặt đang cất giấu 18 gói nilong màu vàng có in dòng chứ "Made in Australia" bên trong có chứa thân, lá cây thảo mộc khô nghi là ma túy loại cỏ Mỹ.

Đấu tranh bước đầu, Mai Thị Hường khai nhận tất cả các gói nilong chứa thân, lá thảo mộc trên là ma túy dạng cỏ Mỹ và cần sa được mua vào ngày 2-8 của một nam thanh niên không rõ lai lịch, nhằm đem về phân lẻ bán kiếm lời.

Đến ngày 4-8, trong lúc đang phân lẻ ma túy để bán cho con nghiện thì Hường bị phát hiện, bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]