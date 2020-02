Tuấn "khỉ" bị bắn hạ ở cự ly 3 mét sau 15 ngày trốn chạy

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 12:50 PM (GMT+7)

Khi áp sát căn nhà, Tuấn "khỉ" đã nổ súng chống trả nên cảnh sát đã bắn hạ ở cự ly khoảng 3m.

Giết người cướp của sau khi thua bạc

Ngày 29/1 (mùng 5 Tết), Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn "khỉ", mang cấp hàm thượng úy công tác tại Nhà tạm giam Công an quận 11) tham gia sát phạt trong sới bạc ở một vườn nhãn huyện Củ Chi (TP HCM) và bị thua. Tuấn xin được làm "cái" ván cuối nhưng bị các con bạc từ chối, dẫn đến mâu thuẫn. Đối tượng này sau đó đã rời sòng bạc.

Các nạn nhân bị Tuấn sát hại tại sới bạc.

Tuy nhiên ngay sau đó Tuấn quay lại, dùng súng AK bắn nhiều phát vào sới bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Thượng úy công an này đã cướp gần 1 tỷ đồng trong sới bạc trước khi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong lúc Công an TP HCM đang tung quân truy bắt Lê Quốc Tuấn thì vào rạng sáng 30/1, một người đàn ông đã bị bắn chết, cướp xe máy trên tỉnh lộ 15. Cảnh sát nghi ngờ Tuấn là kẻ gây án.

Vây bắt ngày đêm ở huyện Củ Chi

Ngày 30/1, Bộ Công an và Công an TP HCM triển khai lực lượng cảnh sát, xe bọc thép, chó nghiệp vụ... vây bắt Lê Quốc Tuấn vì nghi ngờ đối tượng này vẫn đang lẩn trốn ở khu vực huyện Củ Chi. Nhiều tuyến đường bị phong toả.

Đối tượng Tuấn "khỉ" khi bắt đầu rời sới bạc sau khi gây án.

Từ ngày 30/1, cảnh sát túc trực ở khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi). Người dân ra vào các tuyến đường này đều được kiểm tra nghiêm ngặt.

Do đối tượng quá manh động, ra tay quyết liệt và tàn độc nên Bộ Công an cho phép tiêu diệt Lê Quốc Tuấn nếu chống trả. Lực lượng Công an, Biên phòng các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh... cũng lên phương án phối hợp, hỗ trợ truy bắt nếu Tuấn "khỉ" bỏ trốn khỏi huyện Củ Chi.

Lực lượng công an tung quân tổ chức vây bắt Tuấn "khỉ".

Ngày 30/1, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Lê Quốc Tuấn về 3 tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong vụ án này, Công an TP HCM cũng truy nã đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Công an xác định Tâm là người được Tuấn giao giữ tiền cướp được ở sới bạc. Tâm đã bị công an bắt sau đó.

Công an xác định Lê Quốc Tuấn là đối tượng truy nã rất nguy hiểm khi mang súng theo. Những ngày sau đó, Công an TP HCM phát thông báo, ảnh chân dung Lê Quốc Tuấn để người dân nhận dạng, hỗ trợ công an truy bắt.

Thông tin vụ án nhiễu loạn trên mạng

Trong thời gian chưa bắt được Tuấn "khỉ", xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến quá trình truy bắt, điều tra phá án của lực lượng công an. Trong đó có vụ việc 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương livestream nói về việc một người tự xưng là Tuấn 'khỉ' gọi ông, nhờ dẫn ra đầu thú gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên khi công an vào cuộc điều tra thì có người mạo nhận là Tuấn "khỉ". Công an tỉnh Cà Mau đã tìm ra được người gọi điện cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải để làm việc.

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương livestream nói về việc một người tự xưng là Tuấn "khỉ" gọi ông, nhờ dẫn ra đầu thú .

Ngoài ra, nhiều người tìm đến hiện trường ở huyện Củ Chi để livestream, đưa lên mạng với những thông tin chưa chuẩn xác. Cơ quan chức năng huyện Củ Chi phải vào cuộc, xác minh với hơn 10 trường hợp để xử lý.

Tiêu diệt Tuấn "khỉ" trong đêm

Trong các ngày 5 và 9/2, Công an TP HCM công bố 6 tấm ảnh chân dung đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn để người dân nhận dạng, hỗ trợ cơ quan điều tra phá án.

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt vào đêm 13/2.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cho biết, các đơn vị công an vẫn tiếp tục truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Bộ Công an cũng đã cử thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vào TP HCM chỉ đạo phá án, truy bắt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn.

Sau gần 15 ngày lần theo dấu vết Tuấn "khỉ", đêm 13/2, rạng sáng 14/2, cảnh sát đã xác định được chính xác nơi Tuấn "khỉ" lẩn trốn và vây bắt ở một căn nhà giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TP HCM).

Lực lượng cảnh sát đã bí mật bao vây căn nhà, lên phương án tiếp cận vây bắt Tuấn "khỉ". Do đối tượng có súng AK nên việc triển khai vây bắt hết sức cẩn thận, nhiều khả năng đối tượng sẽ chống trả quyết liệt.

Khi áp sát căn nhà, Tuấn "khỉ" đã nổ súng chống trả nên cảnh sát đã bắn hạ ở cự ly khoảng 3m. Khi tiếp cận thi thể Tuấn "khỉ", cảnh sát phát hiện khẩu súng AK và nhiều viên đạn.

Bí ẩn nguồn gốc khẩu súng Tuấn "khỉ" sử dụng

Trong buổi giao ban báo chí ở TP HCM hôm 7/2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM khẳng định khẩu súng Lê Quốc Tuấn sử dụng không phải của lực lượng công an. Sau khi Tuấn gây án, Công an TP HCM đã kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả không có khẩu AK nào bị mất. Toàn bộ vũ khí được quản lý chặt chẽ. Về khẩu súng AK mà Tuấn 'khỉ' sử dụng, Công an TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ.

