Từ Tiền Giang đến An Giang hành hương, người đàn ông tử vong sau cú đá

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quang (SN 1979; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".

Công an đang ghi lời khai Nguyễn Thanh Quang

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 4-11, trong lúc đi hành hương tại An Giang cùng gia đình thì Quang đến thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn ở nhà một người quen qua đêm.

Tối hôm sau, Quang cùng một số người quen đi cùng tổ chức nhậu tại nhà ông Tùng (kế bên nhà mà Quang đang lưu trú). Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 6-11, trong lúc đang nhậu thì Quang và ông Trương Văn Mãn (SN 1964), người đi hành hương cùng với Quang, xảy ra cữ cãi.

Khi ông Mãn đang nằm trên võng thì bị Quang dùng chân đá vào người khiến té ngã xuống nền đất. Sau đó, ông Mãn được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, ông Mãn tử vong.

Tại cơ quan công an, Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

