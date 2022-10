Phẫn nộ khi xem clip người đàn ông bị đánh chết ở đảo ngọc Phú Quốc

Ngày 31-10, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để điều tra hành vi đánh người dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là ông H.V.P (55 tuổi, ngụ khu phố 4, đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 26-10, Kiệt cùng người nhà ghé một cửa hàng trên đường Nguyễn Trung Trực (đoạn gần Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc) để mua đồ. Sau đó, một trong hai người ghé vào lề đường đi tiểu, bị người bán hàng can ngăn dẫn đến cự cãi.

Ông P. đang ngồi chơi phía đối diện thấy sự việc nên đến can ngăn thì bị Kiệt đánh ngã ra đường, phần đầu đập xuống nền đường.

Người nhà ông P. nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời chuyển vào TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong vào chiều 28-10.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ về cái chết của chồng

Một lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, cho biết do ông P. đã được gia đình đưa đi đất liền điều trị, chưa biết tình hình thương tích như thế nào nên ban đầu cho Kiệt về nhà. Sau khi biết sức khỏe ông P. chuyển biến nặng, công an đã gọi Kiệt lên trình diện và tạm giữ đối tượng cho đến nay.

Theo đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại, sau khi đánh ông P. ngã xuống đường bất tỉnh, Kiệt còn đá một cái thật mạnh vào đầu nạn nhân trước khi bỏ đi.

Theo tường thuật của người dân chứng kiến sự việc và người nhà của nạn nhân, vào thời gian trên, thấy một người đàn ông trong nhóm của Kiệt đi tiểu trước cổng cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc nên một thiếu niên đã lên tiếng không hài lòng thì bị nhóm người của Kiệt đánh. Hai thanh niên ở gần đó ra can ngăn cũng bị đánh. Ông P. thấy bất bình mới lên tiếng: "Người lớn mà đánh con nít chi vậy?". Lúc này, Kiệt dừng đánh 2 thanh niên kia mà chửi và đánh ông P. đến tử vong sau đó.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/phan-no-khi-xem-clip-nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-o-dao-ngoc-phu-quoc-2...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/phan-no-khi-xem-clip-nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-o-dao-ngoc-phu-quoc-20221031140746895.htm