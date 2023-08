"Tú ông" Lê Hoàng Long môi giới bán dâm 15.000 USD/đêm lãnh án

Từ người quản lý nghệ sĩ đến tú ông môi giới bán dâm Theo cáo trạng, 1 giờ 30 ngày 25-8-2022, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM kiểm tra đột xuất khách sạn trên đường Nguyễn Huệ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra xác định được Lê Hoàng Long là người kết nối người bán dâm và khách có nhu cầu mua dâm với giá 15.000 USD/người/đêm. Lê Hoàng Long là người quản lý cho một số nghệ sĩ tại Việt Nam và một số nghệ sĩ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Long thường xuyên tham dự nhiều sự kiện trong và ngoài nước, từ đó có mối quan hệ quen biết với nhiều người nổi tiếng.