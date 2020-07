Tú bà xinh đẹp đầu thú sau hơn 1 năm trốn truy nã

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 07:50 AM (GMT+7)

Sau khi bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, Lò Thị Lả đã tự đến trụ sở công an để đầu thú.

Lò Thị Lả tại trụ sở công an.

Ngày 30/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã bàn giao đối tượng truy nã Lò Thị Lả (SN 1999, trú tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cho Công an huyện Phúc Thọ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, tháng 12/2018, Công an huyện Phúc Thọ bắt quả tang một số đối tượng mua bán dâm trên địa bàn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Lò Thị Lả là đối tượng có hành vi làm trung gian, dẫn mối gái bán dâm cho khách.

Ngày 31/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lò Thị Lả về tội Môi giới mại dâm. Tuy nhiên, Lò Thị Lả đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngày 11/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lò Thị Lả.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 25/7, Lò Thị Lả đã đến Công an phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/tu-ba-xinh-dep-dau-thu-sau-hon-1-nam-tron-truy-na-502020307751293.htmNguồn: http://danviet.vn/tu-ba-xinh-dep-dau-thu-sau-hon-1-nam-tron-truy-na-502020307751293.htm