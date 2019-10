Tú bà vung tiền cho "gà cưng" trùng tu nhan sắc để chăn "đại gia"

Nữ sinh kiêm má mì lĩnh án 3 năm tù do môi giới mại dâm Tháng 6-2019 TAND TP Hà Nội đã tổ chức xét xử vụ án môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1995, trú ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu. Là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, từ cuối năm 2018 Loan thuê một căn hộ chung cư tại khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để ở và thường xuyên bán dâm lấy tiền ăn tiêu. Tháng 1-2019, Loan bị Cơ quan công an bắt quả tang khi tổ chức môi giới cho Trần Thị Phương T. (SN 1992, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và Lâm Thảo N. (SN 1997, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bán dâm với giá 15 triệu đồng/lượt. Nguyễn Thị Thanh Loan sau đó đã phải trả giá cho hành vi môi giới mại dâm bằng mức án 3 năm tù giam.