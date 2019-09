Cuộc sống xa hoa của “tú bà” trong đường dây bán dâm nghìn “đô”

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 15:00 PM (GMT+7)

Dù chỉ là nhân viên Spa nhưng Nguyễn Thị Cúc lại có cuộc sống vô cùng xa hoa, sở hữu nhiều căn hộ hạng sang cùng xe hơi đắt tiền, trên người toàn đồ hiệu… Chỉ đến khi công an triệt phá đường dây “gái gọi cao cấp” thì chân tướng của “tú bà” này mới lộ diện.

Tệ nạn mại dâm Sự kiện:

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê Hà Nam, trú tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp Home city, số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, cục Cảnh sát Hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương triệt phá một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức “gái gọi cao cấp”.

Cúc chính là “tú bà” điều hành đường dây “gái gọi” này. “Tú bà” Cúc vốn làm nghề nhân viên chăm sóc sắc đẹp (Spa), dù công việc không ổn định nhưng Cúc lại có một cuộc sống rất xa hoa, ăn chơi không kém gì giới nhà giàu ở thành thị.

Ngoài căn hộ hạng sang thuộc khu đô thị cao cấp Home city (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mà Cúc sử dụng để ở thì “tú bà” này còn sở hữu thêm 2 căn nhà đắt tiền ở Time city và Hạ Long. Đối với 2 căn nhà không sử dụng đến, Cúc cho thuê để kiếm thêm thu nhập.

Bên cạnh đó, Cúc còn có xe hơi Mercedes sang trọng làm phương tiện đi lại. Trên người “tú bà” xài toàn đồ hiệu xa xỉ. Nhìn bề ngoài, Cúc thuộc diện “hot-girl”, sang chảnh.

"Tú bà" Nguyễn Thị Cúc có cuộc sống rất xa hoa, sang chảnh (Hình ảnh Nguyễn Thị Cúc tại thời điểm bị bắt giữ).

Những bất minh về mối quan hệ, bất minh về thời gian và tài chính của Nguyễn Thị Cúc đã nằm trong “tầm ngắm” của trinh sát hình sự từ nhiều tháng qua.

Tài liệu ban đầu cho thấy, công việc chăm sóc sắc đẹp (Spa) đã giúp cho Cúc có mối quan hệ rộng với giới thương gia và tầng lớp nhà giàu, thích ăn chơi. Cúc đã nảy ý định đứng ra làm môi giới mại dâm để thu “phế”.

Thông thường, “tú bà” Cúc sẽ hưởng lợi khoảng 30% trên tổng số tiền khách mua dâm phải trả.

Để thực hiện ý đồ, Cúc tuyển chọn toàn những “chân dài” có thân hình “nóng bỏng”, cao khoảng trên 1m7, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, độ tuổi từ 18 đến 25… để tham gia vào đường dây “gái gọi nghìn đô” do Cúc điều hành.

Chiếc xe "Mẹc" đắt tiền của Nguyễn Thị Cúc.

Khi đã có trong tay một “danh sách hot-girl”, Cúc sẽ gắn “mác” cho các “chân dài” này là người đẹp sinh viên, là hoa khôi, người mẫu… để tăng độ “hot” của “hàng”.

Mỗi khi có khách mua dâm đặt vấn đề với Cúc, “tú bà” này thường hét giá “tàu nhanh” từ 10 đến 25 triệu đồng, tùy vào ngoại hình và nhan sắc của “gái gọi”.

Nếu khách muốn qua đêm với “đào” thì có thể phải trả tới vài nghìn hoặc cả chục nghìn “đô”. Còn nếu “đại gia” nào thích “hàng xách tay” đi theo đến các điểm du lịch, ăn chơi vài ngày theo kiểu “sex tour” thì chấp nhận mức giá “trên trời”.