Truy tìm nhóm giang hồ nổ súng trong đêm ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 11:45 AM (GMT+7)

Nghe 2 tiếng nổ xé màn đêm, người dân chạy đi kiểm tra thì thấy 4 thanh niên mặt mày bặm trợn rời đi, 2 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Đối tượng Phạm Thế Kuynh

Ngày 16/8, Công an Quận 1, TP.HCM cho biết, đã ra thông báo kêu gọi kêu gọi Phạm Thế Kuynh đang ở đâu, đến ngay Đội CSHS Công an quận 1 để làm việc. Ai biết đối tượng này, hãy báo ngay cho Công an quận 1 hoặc bất cứ cơ quan công an nào gần nhất.

Trước đó, khuya 23.7, người dân trong hẻm 38 Trần Khắc Chân (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chửi bới la hét của nhóm thanh niên, sau đó 2 tiếng nổ chát chúa vang lên.

Mọi người chạy ra kiểm tra thì 4 thanh niên mặt màybặm trợn trên hai xe máy rời đi. Tại hiện trường, ô tô của anh Trần Quang Nghĩa, đậu trước số nhà 38/… bị bắn thủng nắp ca pô. Anh Nghĩa và người dân tìm kiếm thì thấy 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn nên đã đem đến giao nộp cho công an.

Ngay sau nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận 1 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, lấy lời khai các nhân chứng.

Người dân trong hẻm cho biết trước thời điểm 2 tiếng nổ xảy ra thì có nhóm 4 thanh niên mặt mày bặm trợn giống như giang hồ đòi nợ thuê. Nhóm người này vừa đập cửa căn nhà trong hẻm vừa la lớn “trả tiền cho bố”.

Trích xuất camera, công an ghi nhận gần 22h ngày 23.7, xuất hiện 4 thanh niên đi xe máy từ trong hẻm tháo chạy về hướng cầu Hoàng Hoa Thám.

Làm việc với công an, anh N.Q.P. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, khuya cùng ngày anh đang ở trong nhà bạn gái tại hẻm 38 Trần Khắc Chân, lúc này có nhóm người đứng bên ngoài la lối nên những người bên trong nhà không dám mở cửa.

Theo anh P. thì mọi người trong nhà cho biết, có khả năng các đối tượng đến tìm chị T. (chị của bạn gái anh P.) để đòi nợ. Tuy nhiên, thực tế chị T. không có ở đây, hiện đang ở đâu và thiếu nợ ai thì gia đình không rõ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 xác định 1 trong các đối tượng trong nhóm này là Phạm Thế Kuynh (36 tuổi, quê tỉnh Nam Định). Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã trưng cầu giám định đầu đạn và vỏ đạn thu giữ cho thấy là vũ khí quân dụng.

“Sau khi củng cố hồ sơ, tổng hợp lời khai của các nhân chứng, cơ quan CSĐT Công an quận 1 xác định Kuynh có liên quan trực tiếp đến vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hủy hoại tài sản xảy ra tại trước số nhà 38/… Trần Khắc Chân. Trước đây, Kuynh sống tại hẻm 68 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 nhưng hiện ở đâu không rõ”, Công an quận 1, thông tin.