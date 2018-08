Truy tìm đối tượng táo tợn cướp của người vừa đi rút tiền ngân hàng

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 09:05 AM (GMT+7)

Sau khi rút 100 triệu đồng và rời ngân hàng khoảng 300m, ông T. bị hai đối tượng áp sát, cướp đi số tiền vừa giao dịch.

Ngày 21/8, nguồn tin từ Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đội CSĐT về TTXH huyện này đang tiếp nhận điều tra, làm rõ vụ việc do Công an xã Phú Ngọc trình báo. Theo đó, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tài sản các không xa cổng ngân hàng một cách táo tợn.

Cụ thể, chiều cùng ngày, ông Huỳnh T. (SN 1966, trú tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) đến ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh xã Phú Ngọc làm thủ tục rút 100 triệu đồng tiền mặt.

Lúc 16h cùng ngày, sau khi giao dịch thành công, ông T. mang theo bọc tiền rời khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, khi ông vừa rời ngân hàng được khoảng 300m thì bị 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter áp sát, đạp ngã rồi cướp lấy bọc tiền trước khi tẩu thoát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông T. đã trình báo với Công an xã Phú Ngọc. Hiện, Công an huyện Định Quán đã tiếp nhận vụ việc và gặp nạn nhân để củng cố thêm thông tin điều tra làm rõ.

Được biết, gia đình ông T. kinh tế không mấy khá giả. Số tiền trên là tài sản bao năm gia đình ông làm nương rẫy tích góp được. Cách đây một thời gian, ông T. từng bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nên sức khỏe rất yếu. Sau cú sốc này, tinh thần của ông rất hoảng loạn.