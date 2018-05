Vắng chồng con, cô giáo bị 2 tên cướp kề dao vào cổ cướp tiền, vàng

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 21:05 PM (GMT+7)

Lợi dụng đêm tối, Sơn và Dũng đã đột nhập vào nhà cô giáo dùng dao uy hiếp và cướp đi 61 triệu đồng và số vàng lớn.

Hai đối tượng Sơn và Dũng.

Ngày 22/5, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện đã bắt 2 đối tượng gây ra vụ án cướp táo tợn trên địa bàn là Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng) và Vũ Quang Sơn (SN 1995, trú tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng).

Theo điều tra, sau một thời gian theo dõi biết chồng và con nữ giáo viên tên Hiệp vắng nhà, khoảng 0h21 ngày 21/5, Sơn và Dũng đã bịt mặt đột nhập vào nhà rồi dùng dao kề vào cổ nữ giáo viên.

Sau đó, 2 tên cướp dùng áo và khăn trói cô Hiệp, bịt miệng và chiếc chăn trùm lên đầu nữ giáo viên. Sơn và Dũng uy hiếp nạn nhân nói nơi cất giấu tài sản nếu không sẽ giết nạn nhân.

Lo sợ các đối tượng manh động, cô Hiệp đã chỉ nơi để 61 triệu đồng tiền mặt và 1,7 lượng vàng 9999, đồng thời các đối tượng này cướp toàn bộ trang sức vàng tây trên người cô Hiệp và lấy điện thoại của nạn nhân. Sau đó, 2 đối tượng này yêu cầu cô Hiệp mở két sắt, nhưng nữ giáo viên nói chìa khóa két sắt do chồng giữ, nên 2 đối tượng này mở cửa rồi tẩu thoát.

Sau khi mở được băng dính trên miệng, cô Hiệp đã la hét kêu cứu, lúc này hàng xóm đã đến nhà giải cứu nữ giáo viên, đồng thời báo lên cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng đã vào cuộc điều tra tuy nhiên chứng cứ và manh mối thu thập được khá mờ nhạt, chi tiết quan trọng nhất là lúc nạn nhân bị trùm chăn che mặt thì thấy một trong 2 tên cướp có mái tóc bờm ngựa.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu thập thêm thông tin, trước lúc xảy ra vụ án, một người dân có thấy một nam thanh niên vào quán internet trên địa bàn có mái tóc giống như mô tả của nạn nhân và đặc biệt thanh niên này còn cầm kiếm trên tay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kim Bảng đã xác định được đối tượng tình nghi số 1 là Vũ Quang Sơn.

Tới 2h30 sáng ngày 22/5, cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng Sơn tại một nhà nghỉ tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Tới 6h sáng cùng ngày cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Dũng tại thành phố Phủ Lý.

Thiếu tá Trương Đức Hiệp, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng cho biết, hai đối tượng này sau khi cướp được số tiền và tài sản trên, đã mang đi bán cho các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng này khai nhận, do thiếu tiền chơi game và nợ nần do chơi cờ bạc nên đã lên kế hoạch đi cướp và “con mồi” mà 2 đối tượng này nhắm đến đó là gia đình cô Hiệp.

Với thành tích xuất sắc trong chiến công trên, chiều ngày 22/5, UBND huyện Kim Bảng đã trao thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng.