"Nữ quái" lập mưu siết cổ, cướp tiền của tài xế xe ôm

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 09:30 AM (GMT+7)

Thấy nạn nhân có tiền, đối tượng đã giả vờ mời vào trong nhà để cướp nhưng nạn nhân cảnh giác không vào, quyết gây án đến cùng, đối tượng đi mua bia cho nạn nhân uống, rồi lợi dụng sơ hở xiết cổ nạn nhân để cướp

Nạn nhân Thái kể lại vụ án

Ngày 3-6, Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, trú ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội vì có hành vi cướp tài sản. Hồng chính là đối tượng đã tìm cách kéo người lái xe ôm vào phòng trọ, rồi dùng dây cáp siết cổ hòng cướp tiền.

Hồng vốn là đối tượng buôn bán nhỏ ở nội thành Hà Nội nên thi thoảng thuê xe ôm của ông Dương Mạnh Thái, 75 tuổi trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chở đi. Khi thuê chở xe ôm, thấy ông Thái có nhiều tiền để trong túi nilon treo bên hông xe, nên Hồng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Theo đó, ngày 24-5, Hồng thuê ông Thái chở đi loanh quanh bên địa bàn Hà Nội. Cuối ngày, Hồng hẹn ông Thái khoảng 5h sáng 25-5 đón Hồng tại dốc Thọ Lão (phố Lò Đúc) để sang Gia Lâm.

Đến hẹn, ông Thái đến đón nhưng không gặp Hồng nên đi chở khách khác. Đến 7h, ông Thái chở khách về dốc Thọ Lão thì gặp Hồng, lúc này, Hồng bảo ông Thái chở về nhà trọ ở thôn Dương Danh (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm).

Về đến nhà trọ, khoảng 9h45, đối tượng nữ đã mời ông Thái vào trong nhà nhưng người lái xe ôm này không vào. Sau đó, Hồng đi mua bia về để ông Thái uống. Chờ ông Thái uống xong, Hồng bảo người này tính tiền xe ôm.

Trong lúc ông Thái vừa nhận tiền và đang đứng ở cửa phòng trọ, Hồng bất ngờ lấy sợi dây cáp để sẵn ở đầu giường, vòng vào cổ người lái xe ôm rồi siết chặt, lôi vào trong phòng với mục đích cướp số tiền nạn nhân

Nạn nhân vùng vẫy chống cự, và hô hoán cướp. Nghe thấy tiếng động bất thường, chủ nhà trọ đi tới, khiến Hồng sợ bị lộ, nên chính đối tượng này đã chạy ra cửa phòng để… tri hô cướp, hòng đánh lạc hướng mọi người.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở.

Đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Đội Điều tra Tổng hợp vào cuộc xác minh. Tại cơ quan Công an, lúc đầu, Hồng một mực khai là bị ông Thái cướp. Ông Thái thì khai ngược lại. Qua xem xét hiện trường, đánh giá lời khai kết hợp với các tài liệu điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã có đủ căn cứ xác định, Hồng chính là đối tượng cướp tài sản của ông Thái.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cùng lời khai của nhân chứng tại hiện trường, Nguyễn Thị Hồng đã phải thừa nhận hành vi của mình.